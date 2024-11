Alla 13esima Ronde Valli Imperiesi Luca Pedersoli il favorito, Roberto Tucci e Davide Nicelli jr gli outsider

Sono 132 le vetture che, domani, si daranno battaglia nella 13^ edizione della Ronde Valli Imperiesi, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse con il supporto di Fondazione Carige, Comune di Imperia, Marina di Imperia e Rari Nantes Imperia. Rispetto ai 133 equipaggi iscritti, manca solo quello composto da Valter Villati e Andrea Frello la cui vettura, una Toyota Yaris GR, è uscita di strada durante lo shakedown, incidente che ha avuto come sfortunato protagonista il pilota che, prontamente soccorso dagli addetti alla sicurezza, è stato in seguito trasportato per accertamenti con l’elisoccorso all’Ospedale di Pietra Ligure.

La mattinata odierna, oltre che dalle verifiche tecnico-sportive e dallo shakedown, è stata animata dalla presenza delle numerose vetture partecipanti all’inedito Spazio Subaru che, oltre a proporre postazioni di guida simulata, esposizione di auto di interesse storico, corsi di guida e educazione sulla sicurezza stradale (Subaru Driving School), ha visto il debutto del concept “Nab on roads” che, in mattinata, ha offerto un giro per le strade liguri che hanno scritto la storia del mondiale rally. In serata sono state proprie le vetture delle Pleiadi ad aprire la tradizionale sfilata per il centro cittadino, supportata dal CIV Porto Maurizio: la prima è stata quella con a bordo Andrea Navarra e il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, poi sono transitate la Impreza gruppo A di Hollie McRae, figlia dell’indimenticato Colin, con Carlo Boroli e la WRC 555 del ’97 con alla guida Piero Liatti.

A livello agonistico, lo svolgimento dello shakedown ha confermato le previsioni della vigilia. A segnare, infatti, lo scratch più veloce sono stati Luca Pedersoli e Anna Tomasi, con la loro Citroën DS3 Wrc, nella cui scia si sono piazzate le Skoda Fabia Evo di Roberto Tucci – Sauro Farnocchia, Davide Nicelli jr – Martina Bertelegni, Loris Ghelfi – Fabio Berisonzi e Matteo Ceriali – Vanessa Lai.

Domani mattina il via alle ore 07:00 da Molo San Lazzaro per un percorso di gara di complessivi 245,80 km, 57,40 dei quali relativi ai quattro passaggi cronometrati sull’inedita prova speciale Caravonica - Colle d’Oggia di circa 15 km. Alle ore 16:30, in Calata Anselmi, l’arrivo del primo equipaggio concorrente e, a seguire, la cerimonia di premiazione.

Tutte le informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.