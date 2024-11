Ospedaletti, moto investe pedone: si alza in volo l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale verificatosi in corso Regina Margherita a Ospedaletti. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che un motociclista, un uomo di 59 anni, abbia investito un pedone, un ottantenne.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, due mezzi di Sanremo Soccorso Misericordia e i carabinieri. E' stato, inoltre, allertato l'elisoccorso Grifo.

Dopo essere stati soccorsi sul luogo dell'incidente, a causa dei politraumi che hanno riportato in seguito allo scontro, il 59enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo mentre l’ottantenne è stato elitrasportato con il Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona in codice rosso.