Ristoranti della Tavolozza: entro il 20 novembre le adesioni per la Guida 2025.

L’Associazione Ristoranti della Tavolozza prepara la sua undicesima edizione della guida, che sta ottenendo sempre più consensi tra gli amanti della buona cucina e i turisti, in particolare quelli provenienti dall'estero. Grazie a una grafica accattivante, immagini vivaci e testi disponibili in tre lingue, la guida ha conquistato e consolidato un pubblico sempre più grande.

Un impegno costante per la cultura gastronomica

L’Associazione Ristoranti della Tavolozza continua a lavorare con impegno e successo, portando avanti iniziative culturali e sostenendo eventi gastronomici. Nel 2024 si sono svolti festival gastronomici, rassegne letterarie e oltre 50 serate a tema nei ristoranti associati, con un particolare successo per gli eventi dedicati alla cucina con i fiori, fra cui il Festival nazionale giunto la sua quinta edizione

Come Partecipare alla Guida

I ristoranti interessati a far parte della guida devono inoltrare la propria adesione entro il 20 novembre 2024, compilando il modulo disponibile nella home page del sito ufficiale.

A questo link il modulo di adesione.

“Il nostro successo non si basa sulla quantità, ma sulla qualità delle proposte gastronomiche e dell'accoglienza- spiega Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione - i ristoranti selezionati seguono un decalogo di accoglienza, garantendo esperienze culinarie che rispettano la stagionalità, la sostenibilità e la tradizione. La prossima edizione della Guida si arricchisce di novità, con conferma della versione trilingue e apertura a nuovi territori. Saranno inclusi ristoranti che assicurano un'ottima accoglienza e cucina del territorio, senza l'assegnazione di punteggi o classifiche. I ristoranti presenti forniranno informazioni chiave come i prezzi medi dei menu e le ricette migliori. L’inserimento nella guida non comporta costi per i ristoranti, poiché le spese sono coperte dalle vendite e dagli sponsor. La selezione dei locali avviene a discrezione del Consiglio Direttivo, che valuta attentamente le richieste ricevute”.

Maggiori informazioni sul sito www.ristorantidellatavolozza.it

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it