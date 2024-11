Sanremo: approvata la nuova viabilità intorno al Mercato dei Fiori, torna il doppio senso di marcia in via Frantoi Canai

La giunta comunale ha approvato un progetto per il riordino della viabilità nella parte bassa di Valle Armea, con particolare riferimento all’accessibilità all’area del Mercato dei Fiori. La riorganizzazione era stata oggetto di una riunione, svoltasi lo scorso mese di settembre, in cui una delegazione di residenti di Bussana aveva incontrato il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni e Massimo Donzella, il comandante della Polizia Municipale Fulvio Asconio, il dirigente dei lavori pubblici Danilo Burastero e i rappresentanti di Amaie Energia.

Il progetto, redatto dal geom. Riccardo Moraglia di Amaie Energia con la consulenza della Citec (ditta incaricata di redigere il piano del traffico e della mobilità della zona), prevede una rivisitazione della viabilità a levante, il ritorno al doppio senso di marcia di via Frantoi Canai e la sistemazione di segnaletica, dossi dissuasori di velocità e illuminazione. I provvedimenti sono volti a migliorare la fruibilità e la sicurezza per veicoli e pedoni, dando seguito così ad alcune esigenze e richieste specifiche della popolazione e della comunità scolastica. La delegazione di residenti aveva accolto con grande favore le proposte avanzate, compreso il doppio senso di marcia in via Frantoi Canai anche sul tratto compreso tra la rotonda e l’innesto Aurelia Bis, presentando alcuni ulteriori suggerimenti che sono stati tenuti in considerazione per giungere al risultato odierno.

“Con questo provvedimento - dichiara il sindaco Alessandro Mager – viene completata la nuova organizzazione della viabilità e la messa in sicurezza nella parte bassa di Valle Armea, a vantaggio dei flussi scolastici, delle associazioni sportive e degli operatori del Mercato dei Fiori. La riorganizzazione migliorerà poi la circolazione stradale anche per i cittadini residenti di Valle Armea e della frazione di Bussana. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che, con il proprio impegno, da Amaie Energia agli uffici comunali, hanno reso possibile questo risultato”.

“Il tema centrale del progetto - spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - ha riguardato la separazione tra i flussi scolastici/sportivi e quelli con i mezzi pesanti che gravitano attorno alla struttura. Questo avverrà tramite una distinzione tra i punti di ingresso e uscita della scuola e delle società sportive che utilizzano le palestre, e quelli delle attività della struttura. Il risultato sarà una migliore organizzazione della circolazione nell’area circostante il Mercato dei Fiori, con una conseguente sicurezza di tutti coloro che vi gravitano”.

L’intervento prevede, in particolare, la creazione di una rotonda a nord del Mercato dei Fiori per ottenere uno smistamento ed una separazione ancora più netta tra mobilità scolastica e mezzi pesanti. Sarà quindi possibile istituire il doppio senso di circolazione in via Frantoi Canai, dalla rotonda verso sud, utilizzato dai soli mezzi leggeri. Nella parte a sud, con una modifica della rotonda esistente, verrà poi creato un ingresso dedicato a scuole e società sportive, con una corsia di viabilità interna da percorrere verso nord e uscire rimettendosi in sicurezza in via Frantoi Canai. In tale maniera, studenti e docenti non saranno più costretti a fare il giro da via Armea per scendere sulla via Aurelia.

Oltre ad un’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, verranno installate barriere di protezione e cordoli rialzati per garantire una moderazione nelle manovre di immissione per rallentarne la velocità, che sarà comunque limitata a 30 km/h in tutta l’area e a 10 km/h nella rampa di accesso alla scuola.