Calcio. Serie D, la Sanremese batte la Lavagnese. Gori: "Contento dei miei ragazzi, non dell'arbitraggio"

Quinto risultato utile consecutivo per la Sanremese, che al "Comunale" piega la Lavagnese 2-1: le reti a inizio di ogni tempo, con D'Antoni che la sblocca subito dopo 3 minuti di gioco, e Maglione che concede il bis a inizio ripresa. A metà del secondo tempo accorciano gli ospiti ma i matuziani non soffrono, anzi cercano più volte il tris subendo solo qualche lancio lungo da parte dei bianconeri genovesi.

Soddisfatto dei suoi mister Mattia Gori, che ha qualcosa da dire sulla direzione gara: "Abbiamo fatto una gran partita, condita da due reti di pregevole fattura, e siamo stati bravi a non soffrire troppo dopo aver preso il gol su una disattenzione che potevamo evitare. Ma cosa davvero mi lascia davvero perplesso oggi è l'arbitraggio: una direzione di gara imbarazzante, due rigori non concessi a Tedesco, di cui uno veramente solare. Spero che a questo punto ci fosse davvero la volontà di non darcelo, perchè era veramente netto".

I matuziani salgono a quota 20, a due soli punti dalla zona playoff. E domenica faranno visita al Derthona.