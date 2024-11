Santo Stefano al Mare: 20.000 euro per le luminarie natalizie, accensione prevista per l'8 dicembre

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato uno stanziamento di 20.000 euro per l’installazione delle luminarie natalizie che decoreranno le vie principali del paese, portando un’atmosfera di festa e accoglienza per i cittadini e i visitatori. Le luci di Natale saranno installate a partire dall'8 dicembre 2024 e rimarranno accese fino al 7 gennaio 2025.

L’incarico per l’installazione e lo smontaggio delle luminarie è stato affidato alla ditta Tati Creations Italia Srl di Varese, con cui il Comune ha già collaborato in passato, riscontrando un alto livello di professionalità e soddisfazione. Le decorazioni luminose illumineranno vari punti della città, inclusi Via Roma, Piazza Scovazzi, Piazza Cavour, Piazza Saffi, Piazza Baden Powell, Piazza Chiesa, Lungomare Gerolamo Santo Stefano, oltre a vie secondarie e alcuni monumenti cittadini.

L’Amministrazione ha scelto di affidare il servizio tramite procedura diretta, garantendo trasparenza e rapidità, nel rispetto delle norme per il contenimento della spesa pubblica. La somma stanziata copre sia l'installazione che la manutenzione delle luci per l’intero periodo natalizio. Con queste decorazioni, il Comune punta a creare un ambiente suggestivo e festoso, in linea con la tradizione natalizia, arricchendo l’esperienza di residenti e turisti che trascorreranno le festività a Santo Stefano al Mare.