Intorno alla fine della mattinata una persona è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo della sua moto nella zona di San Martino, di fronte alla chiesa della Mercee. Non ancora chiare le cause che hanno portato alla caduta dal mezzo.

Il personale sanitario, intervenuto sul posto, ha trasportato il guidatore al pronto soccorso in codice giallo. Le condizioni non sembrano particolarmente gravi. Sul posto la Croce verde di Arma di Taggia, insieme alla Capitaneria di Sanremo.