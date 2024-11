Le transazioni sulla rete Tron crescono per l’ottavo mese consecutivo

La rete Tron ha registrato una crescita significativa a ottobre, aumentando la propria quota di transazioni totali tra le principali blockchain di altcoin.

I dati on-chain rivelano che le transazioni su Tron hanno raggiunto i 238,6 milioni in ottobre, con un aumento dell'8,15% rispetto a settembre.

Questo incremento è avvenuto parallelamente a un aumento dei ricavi, attribuito al lancio di SunPump e al successivo interesse verso le meme coin.

Crescita delle transazioni di Tron

Secondo gli ultimi dati della piattaforma di monitoraggio Lookonchain, questa crescita segna l’ottavo mese consecutivo di aumento delle transazioni sulla rete Tron.

In particolare, il 24 ottobre la rete ha toccato un picco annuale di 10,46 milioni di transazioni giornaliere. I giorni successivi hanno mantenuto un’alta partecipazione, con transazioni giornaliere costantemente superiori ai 6,5 milioni di dollari.

CryptoQuant ha confermato questo trend con un’analisi che mostra una crescente popolarità della rete Tron, testimoniata dall’aumento della sua quota di transazioni tra le principali blockchain di altcoin.

Il 30 ottobre, Tron ha rappresentato il 43% delle transazioni su queste reti, consolidando la sua posizione come principale alt-chain per l'elaborazione delle transazioni.

Questo aumento riflette la solida performance di Tron nel 2024, anno in cui ha spesso dominato il volume delle transazioni.

Nonostante un leggero calo della dominance tra il 25 agosto e il 5 ottobre, dovuto a una maggiore attività su altre reti concorrenti, la quota di transazioni di Tron è tornata a crescere.

Le meme coin al centro della scena

Le meme coin sono state un importante motore di attività sulla rete Tron nel 2024. I dati di CoinGecko indicano che il market cap delle meme coin su Tron è attualmente di circa 205 milioni di dollari. Questi asset hanno contribuito in modo significativo ai ricavi di ottobre di Tron.

Come riportato in precedenza, i ricavi di Tron hanno visto un forte incremento nel terzo trimestre di quest'anno, in gran parte grazie a SunPump, una piattaforma di lancio di token focalizzata sulle meme coin.

Dopo il lancio di SunPump il 16 agosto, le attività sono aumentate notevolmente, con oltre 270,3 milioni di TRX bruciati fino al 31 agosto, rappresentando quasi il 27% dei ricavi trimestrali di Tron.

Il lancio di SunPump ha anche favorito l’aumento del volume medio giornaliero degli scambi su exchange decentralizzati (DEX) su Tron, che nel terzo trimestre è cresciuto del 150%.

In generale, le meme coin sono state uno dei trend dominanti del 2024 nel settore delle criptovalute. Nonostante siano investimenti rischiosi per la loro elevata volatilità, i trader le hanno viste come un buon modo per diversificare il proprio wallet.

Inoltre, le meme coin si stanno velocemente trasformando, passando da puri asset speculativi a token con una loro utilità. Ad esempio, il progetto Crypto All-Stars offre un vero e proprio ecosistema di staking.

