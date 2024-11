Imperia si veste a festa, al via Olioliva 2024: tre giorni all’insegna delle eccellenze gastronomiche del territorio

Torna a Imperia, taglio del nastro alle 16 in calata Cuneo, OliOliva la manifestazione all'insegna dell'olio nuovo che valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio con un ricco programma di degustazioni, assaggi ed eventi con i sapori di stagione protagonisti da oggi fino a domenica 10 novembre.

A seguire, all’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il convegno per la firma tra il presidente Enrico Lupi e il Magnifico Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino per la creazione del Polo Agroalimentare. “Dall’agroalimentare alla Dieta Mediterranea passando per le culture e le politiche della gastronomia” è il titolo della tavola rotonda che seguirà alla firma.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Enrico Lupi, Alessandro Piana, consigliere Regione Liguria, Claudio Scajola, sindaco di Imperia, Federico Delfino, magnifico rettore Università di Genova, Luigi Sappa, presidente della Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente Ligure.

La tavola rotonda, presieduta da Lorenzo Cuocolo, presidente Fondazione Carige e da Francesco Cappello, prevede interventi del presidente Filiera Futura cui partecipano Antonio Uricchio, presidente ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca); Patrizia Perego, Università di Genova; Marino Niola, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Franco Manti, Università di Genova. All’incontro partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle imprese.

L’appetitoso percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, con i portici e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra. Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata. Si tratta dell’evento principe dell’autunno ligure, manifestazione in grado di calamitare nei tre giorni centinaia di espositori e migliaia di visitatori.

I produttori e il mondo agricolo scenderanno in piazza, nelle strade, sulla banchina portuale per un fine settimana ricco di eventi rappresentativi per l'olio ligure e per l'intera filiera: una passeggiata tra i produttori d’olio con l’extravergine appena franto e l’offerta di prodotti tipici ma anche laboratori di cucina, mostre, convegni, musica, animazione nel cuore della città. Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.

La provincia di Cuneo con cui l’Azienda Speciale Riviere di Liguria ha stretto interscambi e sinergie per promuovere le rispettive rassegne sarà presente a Olioliva 24 con il Consorzio della salsiccia di Bra. Il menù delle degustazioni alla Festa dell’olio nuovo è variopinto: dall’extravergine monocultivar taggiasca, ai vini del territorio, dalla focaccia alla farinata ligure, dalle ostriche spezzine al cefalo preparato dall’ittiturismo “Pingone” -l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. formula particolarmente gradita ai turisti cui viene offerta la possibilità di pranzare a bordo col pescato del giorno – Ai dolci tipici del territorio.

Olioliva 2024 ha in serbo molte altre sorprese. I cooking show, lo streetfood (in Largo San Francesco), i laboratori didattici, le proposte del mondo della scuola e del Polo Universitario di Imperia, il Salotto Letterario e il tradizionale Concorso Fotografico del Circolo Castelvecchio.

Ed ancora un ampio programma di intrattenimento con esibizioni di danza, teatro, musica e animazione per i più piccoli. Infine la classica Maratona di Olioliva, una grande festa per atleti e famiglie con riconoscimenti e premi per tutti. Olioliva si è imposta, con il passare degli anni all’attenzione di tutti i buongustai, i golosi e i viaggiatori attenti e curiosi. Sono attesi a Imperia visitatori, provenienti da ogni parte di Italia. Tanti anche gli stranieri soprattutto francesi e tedeschi.

La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili, ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola.

L’inaugurazione di Olioliva 2024 sarà impreziosita Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”.