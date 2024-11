Bordighera, nelle casse del Comune arrivano 244 mila euro: questo l'accordo post contezioso con Italgas Reti

Sulla base del parere espresso dai legali incaricati dall’Ente per la difesa in giudizio, dall’Ufficio Legale e dai tecnici del Comune, la Giunta di Bordighera ha approvato l’accordo transattivo che risolve in via conciliativa il contenzioso in corso con Italgas Reti S.p.A., relativo al pagamento del canone per la concessione del servizio di distribuzione del gas nel territorio di Bordighera, pari ed euro 100mila euro oltre iva annui.

In particolare, è previsto che Italgas Reti versi a favore del Comune di Bordighera l’importo di 244mila euro a fronte di fatture emesse dall’Ente nel 2021 e nel 2022 e, inoltre, rinunci espressamente ad abbandonare il giudizio e a non riproporlo in nessuna sede, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dall’Italgas per la restituzione dei canoni versati al Comune di Bordighera per gli anni dal 2013 al 2020.



“Un risultato importante che libera risorse risorse necessarie, commenta il Sindaco Vittorio Ingenito, per le manutenzioni straordinarie che abbiamo programmato per la città".