Romeo Ventura e Matteo Botto della PSV NG Team sul podio all'Urban Downhill Sanremo (Foto)

Due atleti dell'Ng Team Sanremo free ride sul podio all'Urban Downhill Sanremo 2024.

"Sabato 2 novembre si è svolta all'interno della Pigna l'ormai consuetudine edizione della Sanremo Urban Downhill che di anno in anno riscuote consensi sempre maggiori. Tre gli atleti presentati dalla PSV NG Team Sanremo Freeride e Ciclistica Bordighera" - dice Ngteam Sanremo free ride - "Romeo Ventura con il tempo di 1'23"656 è primo nella categoria junior a poco più di 2" dal top assoluto, chiuso con il tempo di 1'21"067. Matteo Botto è, invece, secondo nella categoria allievi con il tempo di 1'26"980. Luca Travasino, con il tempo di 1'31"469, giunge ottavo nella categoria allievi".

"Un ringraziamento è doveroso verso tutti i volontari verso l'organizzazione di questa edizione Urban DH nonché alla Sanremo Freeride capitanata da Loris Revelli e alla Ciclistica Bordighera per la fiducia riposta in un team giovane come quello della Polisportiva Giovanile Salesiana" - afferma la PSV NGteam.