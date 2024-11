Pallavolo: in Serie C il Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo Oliflor fa il pieno, terza vittoria consecutiva per le giallonere

Inizio di stagione travolgente per le ragazze del Riviera Volley Grafiche Amadeo Oliflor. Le giallonere di Nando Guadagnoli hanno centrato sabato sera, in trasferta a Genova, contro la Virtus Sestri, la terza vittoria consecutiva: successo che consente ad Andreis e compagne di conservare la leadership della classifica del girone con 9 punti all’attivo davanti a Cogovalle e Normac con 8, alle dianesi dell’Hotel Villa Levi con 7 ed al resto del plotone.

In campo con questa formazione: Nicoleta Gabriela Achirei, Alice Adamo, Elena Andreis, Letizia Chiara Capello, Michela Curto, Cecilia De Marchis, Martina De Vincentiis, Alessia Delorenzi, Camilla Gandolfo, Matilde Guadagnoli, Valentina Lanteri, Celeste Merogno, Altea Patrucco e Alexandra Rossi, le sanremesi hanno subito messo in chiaro le proprie intenzioni conquistando i primi due set (17-25; 20-25) per fare poi registrare però un calo della tensione che ha consentito alle padrone di casa del Sestri di aggiudicarsi (25-20) il terzo set. Immediata la reazione delle giallonere che hanno chiuso il match a proprio favore (1-3) dopo aver risolto in breve tempo la quarta frazione di gara (14-25).

"Mettiamo in cascina altri 3 punti utili ai fini della salvezza –chiosa il trainer e diesse del team sanremese, Nando Guadagnoli– la stagione è partita col piede giusto, ma ad ogni gara, da qui alla fine, le difficoltà sono destinate ad aumentare. Ci godiamo comunque assieme questo bel momento. Le ragazze stanno esprimendo una buona pallavolo. Esprimono grinta, volontà e concentrazione e questi aspetti, al momento, sembrano fare la differenza. Sabato abbiamo superato una squadra tosta dopo aver vinto i primi due set tra alti e bassi e concesso il terzo a causa di un rilassamento cui abbiamo tuttavia rimediato facendo nostro in breve tempo la quarta decisiva frazione".

E’ partita col piede giusto, intanto, anche la stagione della squadra maschile. Il team guidato da Marco Biglieri che può contare sull’apporto di Alessio Balbis, Daniele Borro, Fabio Brofiga Franchi, Matteo Brun, Fabio Cirilli, Giovanni Corsaro, Massimiliano Faraldi, Mattia Favaloro, Gioele Gazzera, Valter Saglietto, Mattia Savini Lunghi Gatti, Stefano Sbarra e Manuel Travella, ha chiuso vittoriosamente sabato sera, imponendosi per 3 a 0 la sfida interna con l’Admo Lavagna.

"Una buona prova. Un’importantissima vittoria – commenta il presidente del sodalizio giallonero, Beppe Privitera – la prima di campionato ci ha messo di fronte una delle migliori realtà di questo torneo, una formazione che dispone di tanti bei punti di forza. Una compagine che i ragazzi, a tratti, hanno fatto fatica a contenere. Sono riusciti a farcela imponendosi per 3 a 0 al termine di tre set tiratissimi (25-21; 25-23; 25-21) grazie ad una straordinaria prova corale, ad un bel gioco di squadra cui non è facile assistere già alla prima di campionato. Un buon segnale in vista dei prossimi appuntamenti".