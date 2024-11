Calcio, Promozione: un Ventimiglia rimaneggiato, resiste al Millesimo strappando lo 0-0

Non poteva fare di più oggi il Ventimiglia avendo schierato una formazione priva delle due punte titolari Sparma e Gambacorta (quest'ultimo entrato solo nel finale di gara) e in più, sempre per infortuni, Bastita, rimasto in panchina e il lungodegente Aretuso. Malgrado queste defezioni, i frontalieri hanno retto di fronte al quotato Millesimo che già da subito ha cominciato a riversarsi nell'area granata e già al 3', dall'interno della lunetta, al limite dell'area di rigore, una pericolosa punizione di Villar Rodriguez si concludeva sfiorando il palo. Successivamente, al 10', Bogarin Martinez tirava alto sopra la traversa e al 15', il portiere ventimigliese, Haderbache interveniva parando la conclusione di Piana. Il Ventimiglia, si faceva vivo dalle parti opposte al 18', quando da calcio d'angolo, un imperioso colpo di testa di Zampella lambiva la traversa .Era un buon momento per i frontalieri che al 23' con Cassini su tiro dalla media distanza, impegnava il portiere savonese, Conde, che respingeva in angolo .Dal tiro dalla bandierina, il successivo tiro di Felici veniva nuovamente deviato in corner. Anche l'inizio della ripresa era di marca ospite con Bogarin Martinez che non sfruttava all' 8'da ottima posizione calciando centrale sul portiere. Haderbache, un minuto dopo rispondeva con bravura al tiro di Villar Rodriguez alzando sopra la traversa la velenosa conclusione dell'attaccante. Al 26', ancora in cattedra il giovane portiere ventimigliese che si superava deviando d' istinto la conclusione da distanza ravvicinata di Bogarin Martinez. Il Millesimo, continuava a premere cercando il gol partita; ma non era giornata per i suoi giocatori e anche Piana, al 36', sprecava da ottima posizione quando, davanti al portiere calciava malamente consentendo la respinta. Tuttavia, il Ventimiglia, quando poteva, si faceva pericoloso nelle ripartenze con lanci lunghi a cercare le punte e in un di queste occasioni, al 41' era il portiere ospite Conde ad intervenire tempestivamente sul giovane e promettente Luci ( classe 2007) lanciato a rete. Alla fine, il pareggio è un risultato meritato per i granata che malgrado aver dovuto rinunciare a diverse assenze importanti, al cospetto del coriaceo Millesimo a retto sino alla fine dell' incontro muovendo così la classifica in attesa di recuperare i giocatori oggi assenti.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Verardi, Felici, Rea, Giglio. Allenatore: Massullo.

Sono subentrati: Lorenzi, Romeo, Luci, Bertone, Gambacorta.



MILLESIMO: Conde, Ndiaye Auro, Cigliutti, Di Mattia, Facello, A. Vittori, Gaddu, Piana, Bogarin Martinez, Villar Rodriguez, Salvatico. Allenatore: Macchia.

Sono subentrati: Brignone, Pregliasco, Stafa,Y. Vittori Sata.



Arbitro: Luca Magaglio (sez. Imperia). Assistenti: Jacopo Ruggiero e Riccardo Bartolotta ( sez. Genova). C.S.