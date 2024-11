Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti tutto cuore e carattere, la rete di Sammartino vale i tre punti sul campo dell’Altarese

L’Ospedaletti sa vincere anche così, combattendo per oltre 80 minuti per poi piazzare la zampata vincente. Sono tre punti sudati e preziosi quelli conquistati oggi dai ragazzi di mister Fabio Luccisano sul difficile campo in erba dell’Altarese. Una gara tosta, che ha visto gli orange avere la meglio grazie a una zampata di Sammartino al minuto 83.

Il vantaggio dell’Ospedaletti arriva già dopo 10 minuti con la rete siglata da Alemanno, ma che viene annullata dal direttore di gara per un fuorigioco molto contestato. Ci prova poi Schillaci con un paio di tentativi che, però, finiscono di poco fuori dalla porta difesa da Provato. Si fa vedere anche l’Altarese con un tiro che finisce alto sulla traversa.

Nella ripresa ancora padroni di casa pericolosi con una conclusione insidiosa di Craviotto sulla quale Bazzoli si supera blindando il risultato. Le squadre si affrontano a viso aperto, senza tirarsi indietro. Sammartino fa le prove generali del gol colpendo di testa du cross di Schillaci, ma non trova fortuna. Mentre Grifo colpisce la traversa con un tiro insidioso che non aveva lasciato scampo a Provato. Per l’Altarese si mette in mostra ancora Craviotto su un calcio di punizione dal limite, ma Bazzoli si distende sulla sinistra e devia in angolo. Al minuto 83 la rete che decide il match: Sammartino si fa trovare pronto al centro dell’area piccola sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Schillaci e sigla da due passi il tap-in che vale i tre punti. A nulla serve il pressing finale dell’Altarese, il triplice fischio dell’arbitro sancisce il successo esterno dell’Ospedaletti.

Con la vittoria odierna l’Ospedaletti sale a quota 14 punti in classifica e resta in vetta a pari merito con il Camporosso, in attesa che Golfo Dianese, Baia Alassio e San Filippo Neri recuperino le loro rispettive partite rinviate causa maltempo.

“Bella vittoria, partita molto combattuta e una grande prova di carattere - commenta mister Fabio Luccisano - siamo anche andati in vantaggio all’inizio, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Siamo stati bravi a rischiare poco e a creare occasioni importanti, alla fine il successo è meritato su un campo difficile. E sono anche contento per il gol di Sammartino. Alla tecnica e alla capacità di stare in campo dobbiamo abbinare il carattere, i ragazzi sono stati bravi fino al 96’ senza mai tirarsi indietro anche nei contrasti, sono tosti. Un risultato che ci fa ben sperare, ci sono tante partite difficili in questo campionato. Bravi tutti, anche chi non ha giocato, siamo un gruppo eccezionale. Siamo stati bravi e meritiamo la posizione che abbiamo in classifica. È solo l’inizio del campionato, siamo in testa, ma con noi ci sono anche altre squadre che se la giocheranno”.

Altarese - Ospedaletti 0-1

Marcatori: 83’ Sammartino

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Saih, 5 Ambesi, 6 Russo, 7 El Kamli (80’ Fortin), 8 Molinari, 9 Alemanno (56’ 14 Sammartino), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Prette, 16 Campagnani, 17 Siberie

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Provato, 2 Gallo F., 3 Crovella, 4 Scaramozzino, 5 Gagliardi, 6 Zecca (60’ 15 Shahini), 7 Ndiaye (18’ 16 Siri), 8 Franceri, 9 Craviotto, 10 Brani, 11 Saino

A disposizione: 12 Fradella, 13 Esposito, 14 Gallo M., 17 Bara, 18 Speronano, 19 Zunino

Allenatore: Alessio Ponte

Arbitro: Sig. Marco Vitale (Savona)

Ammoniti: Schillaci, Bazzoli, Cianci, Franceri, Gagliardi, Crovella