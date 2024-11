Pallavolo: Serie C, doppio appuntamento nel fine settimana per il Riviera Volley Grafiche Amadeo

La sfida tra Wonder Normac e Cogovalle in programma al PalaMaragliano apre questa sera (primo novembre) la terza giornata del campionato femminile di serie C di pallavolo, torneo che vede proiettata al vertice della classifica, a punteggio pieno la compagine sanremese del Riviera Volley Grafiche Amadeo Oliflor Sanremo.

Le giallonere di Nando Guadagnoli e Pietro Ravoncoli proveranno a confermare la loro inattesa, quanto apprezzata leadership (due vittorie piene in altrettante gare) affrontando domani (sabato 2 novembre) in trasferta, presso il Centro Polifunzionale Tea Benedetti di Sestri Ponente, la Virtus Sestri, compagine che ha sinora disputato una sola gara, quella persa in casa per 3 a 0 di fonte alle dianesi dell’Hotel Villa Levi.

"Non ci facciamo illusioni. Siamo ad inizio stagione. Il campionato non ha ancora espresso i veri valori. Giocare in casa di un Sestri assetato di punti non sarà facile. Sarà necessario esprimere il nostro meglio anche in questa occasione come è stato in occasione delle due precedenti partite contro Wonder Normac ed Albaro -commenta il tecnico e diesse del sodalizio sanremese, Nando Guadagnoli– le ragazze sono consapevoli del compito loro assegnato e stanno rispondendo molto bene alle sollecitazioni. Straordinariamente positivo si sta rivelando l’innesto in squadra della centrale Michela Curto già protagonista con la maglia del Don Bosco Genova".

Cresce intanto l’attesa per il debutto della compagine maschile del Riviera Volley Grafiche Amadeo Oliflor. Il sestetto matuziano affidato alle cure di Marco Biglieri ospiterà domenica 3 novembre a villa Citera (ore 19) l’Admo Volley Lavagna. "Si preannuncia una bella sfida -commenta il presidente del team giallonero, Beppe Privitera– anche il Lavagna, come è accaduto a noi la passata stagione, ha vissuto nel recente passato un’esperienza tra i cadetti della serie B. Sono convinto verrà fuori una sfida ad alto livello»" Sulla stessa linea del presidente anche l’allenatore, Marco Biglieri che potrà contare sul gruppo al completo integrato dall’arrivo, nelle scorse settimane, della banda Michele Balbo, ex Imperia Volley che va ad aggiungersi, in giallonero, ad altri ex imperiesi riconfermati come Stefano Sbarra, Valter Saglietto, Nicolò Trosso e Matteo Brun, messisi già in evidenza la passata stagione in serie B.

«Proveremo a farci strada in un campionato che si preannuncia incerto e difficile -completa Biglieri– vogliamo arrivare in alto, toglierci qualche bella soddisfazione divertendoci a sostenere anche solo il ruolo di disturbatori, rendendo difficile la stagione a squadre i cui nomi compaiono nell’elenco delle favorite come l’Albisola, il Sarzana e il Vado».