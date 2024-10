Soccorso animali in provincia di Imperia, Ambulanze Veterinarie Odv: "Servizio gratuito nei comuni convenzionati" (Foto)

"La nostra associazione si impegna a garantire assistenza e soccorso d’emergenza agli animali d’affezione in difficoltà. Grazie alle convenzioni con diversi comuni in Liguria, possiamo offrire un servizio gratuito per i residenti in determinate aree. Nei comuni non convenzionati, invece, il servizio è disponibile con un contributo a copertura delle spese operative" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv.

"Il servizio di soccorso e trasporto in emergenza per animali d'affezione è completamente gratuito nei comuni convenzionati: Dolceacqua, Isolabona, Bordighera, Sanremo, Ventimiglia, Pontedassio, Camporosso e Santo Stefano. Il sostegno di queste amministrazioni è essenziale per coprire spese di gestione, come le assicurazioni e la manutenzione dei mezzi, e consente di offrire il servizio senza costi per i residenti" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv - "Il servizio è, invece, a pagamento nei comuni non convenzionati. Nelle aree dove non abbiamo convenzioni, il nostro intervento è prioritario solo nei comuni convenzionati. Se ci viene, comunque, richiesta assistenza nei comuni non convenzionati, possiamo intervenire ma con un contributo a carico dei proprietari per coprire le spese di uscita dell’ambulanza. Questo permette di garantire un servizio continuativo e sostenibile".

"In situazioni di emergenza che coinvolgono animali randagi o feriti senza proprietari, l’intervento è di competenza dell’Asl. In tali casi, il primo passo è contattare il 112, che attiverà il servizio veterinario dell’Asl. È importante attendere l'arrivo degli operatori Asl" - mette in chiaro Ambulanze Veterinarie Odv - "L'Asl interviene esclusivamente per animali randagi o vaganti feriti, mentre non offre soccorso per animali che hanno un proprietario. In caso di incidente, come ad esempio un gatto investito, è necessario contattare il 112 per attivare il servizio veterinario dell’ASL e attendere l’arrivo degli operatori preposti. In casi di emergenza, e su richiesta delle forze dell’ordine, la nostra associazione può intervenire anche per animali randagi, coordinandoci con l’Asl per garantire il soccorso necessario. Tuttavia, il nostro compito principale è dedicato agli animali d'affezione con proprietari".