Pallacanestro: terza sconfitta in tre partite per il Bvc Sanremo nel campionato di Divisione Regionale 1

Blue Sea lavagna - Bvc Sanremo E.On. 71-52 (17-15, 16-15, 17-13, 21-9)

Blue Sea Lavagna: Falco 12, Papini 5, Brignole 8, Vargas Rivera 7, Grandeaux 10, Bartolucci 8, Padroni 12, Zuppinger 2, Doccini 6, Cereghino 1, Pignoli, Bassan. Coach: Savini M.

Bvc Sanremo E.On: Nicomedi 9, Markishiq 20, Rudian 6, Tacconi Davide 10, Lupi, Arturo, Franceschini 3, Deda, Tacconi Daniele 4. Coach: Emanuele Favari.

Terza sconfitta in altrettante gare, la seconda in trasferta, per il Bvc Sanremo E.On. La squadra sanremese, allestita in sinergia con la Rari Nantes Bordighera, è scesa in campo con le pesanti assenze di Colombo, Massa, Iamundo, Vivo e nulla ha potuto contro i padroni di casa, apparsi più fisici e determinati.

“Non cerchiamo scuse, ma siamo stati penalizzati dalle assenze e da un arbitraggio piuttosto tollerante nei confronti del gioco fisico degli avversari. Il Lavagna ha comunque meritato, giocando con un’intensità alla quale non siamo riusciti a replicare. In questo momento, per vari motivi, abbiamo tante assenze e in queste condizioni è difficile competere in questo campionato” il commento a fine match del coach del Bvc Emanuele Favari.

Nel prossimo turno il Bvc Sanremo giocherà in casa sabato 2 novembre con il Cogoleto (Palasport Biancheri di Bordighera, ore 18).