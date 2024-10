Ospedaletti, il nuovo Centro Anziani sorgerà in via Roma 45: ok all'acquisto dell'immobile, costerà 129mila euro

Il Comune di Ospedaletti ha approvato l'acquisto di un immobile situato in via Roma 45 per trasformarlo in un Centro Anziani da dedicare alla comunità. La Giunta ha deciso di finanziare l’acquisto sfruttando fondi residui di mutui già accesi in passato, in modo da evitare nuovi prestiti e utilizzare risorse esistenti.

L'acquisto, stimato per circa 129.000 euro, sarà quindi coperto grazie a una parte di due mutui originariamente destinati a progetti diversi. Il primo mutuo, di 92.478,78 euro, era stato acceso tempo fa per un programma di edilizia sociale, ma il progetto è stato abbandonato per motivi amministrativi e per il rispetto del patto di stabilità. L’altro mutuo, con una disponibilità di 77.800 euro, era stato destinato all’acquisto di un tratto della pista ciclopedonale di Ospedaletti, ma una disputa legale con il Demanio ha bloccato l’acquisizione di parte del percorso, lasciando questi fondi inutilizzati. Questo lascia un'eccedenza di 30mila euro che rimarrà a disposizione del Comune per eventuali altri interventi o esigenze di bilancio​

Il sindaco Daniele Cimiotti ha sottolineato l'importanza di destinare questi fondi a un progetto che porterà un servizio essenziale per gli anziani del territorio. Con l’approvazione della delibera, i responsabili del servizio patrimonio e del servizio finanziario del Comune avvieranno ora le procedure con la Cassa Depositi e Prestiti, adattando il bilancio comunale di conseguenza.