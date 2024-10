CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 26 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston, al cinema Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- VENOM - THE LAST DANCE – ore 17.30 - 19.45 - 22.00 – di Kelly Marcel - con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu – Azione/Avventura/Fantascienza – “In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro ‘ultimo ballo’...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MEGALOPOLIS – ore 17.15 - 21.00 – di Francis Ford Coppola - con Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf - Drammatico/Fantascienza – “Cesar Catilina è un architetto che ha inventato il Megalon, un materiale da costruzione assolutamente straordinario che gli permette di avere una visione futura delle città, a partire da New York, assolutamente rivoluzionaria. A contrastare questa progettualità apparentemente utopica si erge il sindaco della città Franklyn Cicero il quale è un paladino della conservazione. Sua figlia Julia però finisce con l'innamorarsi proprio di Cesar in un'America che rimanda dichiaratamente e sotto tutti gli aspetti alla Roma vicina alla decadenza...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- 200% LUPO – ore 17.15 - 19.15 – di Alexs Stadermann - Animazione – “Nato in una famiglia di lupi mannari, Freddy Lupin era destinato a diventare leader del branco. Ma al compimento del quattordicesimo anno di età, contrariamente alle previsioni, si era trasformato in un innocuo barboncino. Nonostante abbia stretto amicizia con altri cani e si sia riconciliato con il proprio clan di licantropi, Freddy continua a vivere una fase di confusione all'interno della propria crescita, e vuole ancora ardentemente diventare un lupo mannaro. Quando il suo desiderio viene esaudito dagli spiriti lunari, però, l'ordine cosmico ne risulta stravolto e Freddy dovrà cercare di ripristinarlo con l'aiuto della cagnolina Batty, prima che la Terra vada a scontrarsi con la Luna...”

Voto della critica: **

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- MARIA MONTESSORI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di Léa Todorov - con Jasmine Trinca, Leïla Bekhti, Rafaelle Sonneville-Caby, Raffaele Esposito - Drammatico - "Cortigiana di successo, Lili d'Alengy è sicura del suo valore sociale e tiene in pugno la fervente Parigi del 1900. All'improvviso, però, dall'esilio parentale riemerge la figlia che Lili si vergogna di avere: una bambina disabile di nome Tina, la cui esistenza sarebbe inaccettabile per la buona società parigina. Lili scappa quindi a Roma, dove c'è un istituto che si dice possa prendere in cura bambini con difficoltà. Lì incontra Maria Montessori, che a sua volta ha un figlio ‘nascosto’ nato fuori dal matrimonio in una relazione con il collega Giuseppe. Insieme, i due medici cercano di convincere le istituzioni che il loro metodo educativo sperimentale è in grado di recuperare alla società quei bambini ‘idioti’ emarginati dal sistema...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it