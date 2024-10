Ritmica, prova interregionale del campionato individuale Gold: ecco i risulati della "Ginnastica Riviera dei fiori" (foto)

Domenica 20 ottobre presso il Palasport di Piombino Dese (Padova), si è svolta la prova interregionale del Campionato Individuale Gold di Ginnastica Ritmica che ha visto la partecipazione della ginnasta Sofia Pugachev .Interessante il percorso della junior 1 (le più giovani tra le qualificate in questa prestigiosa gara dal programma tecnico elevato)della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che ha confermato le sue doti classificandosi al 15 posto confrontandosi con le migliori ginnaste e società del nord Italia, molte stabilmente presenti nel campionato italiano di serie A. Soddisfatti i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion per aver iniziato questo gratificante percorso di crescita del nostro settore agonistico.

Sempre domenica 20, a Quiliano, si è svolta l’unica prova regionale della gara della FederGinnastica denominata Trofeo Winther Cup di ginnastica ritmica.Ben 5 le squadre iscritte nelle varie prove svolte del settore silver Per il livello LD open, 6 posto per Sofia Guglielmino, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Isabella Amelio e Giorgia Trosso,.Nell’LC sono scese in pedana le giovani allieve Giorgia Condurso, Vittoria Altomonte, Anna Lo Re , Letizia Fonte e Camilla Rodi, Beatrice Solonari, Aurora Bonino e Beatrice Di Bernardo .Le due squadre hanno ottenuto praticamente un identico punteggio totale ( 45,950 e 45,850) classificandosi al 5 e 6 posto. Nell’LB open 4 posto per Emma Lulja, Asia Pegoraro e Sofia Romeo, mentre le allieve Noemi Romeo e Kristel Kopliku si sono classificate al 5 posto. I tecnici Monia Stabile, Vittoria Arieta e Ilaria Cavicchia sono già al lavoro per preparare la 3 prova del campionato individuale in programma al Pala Ruffini di Taggia sabato 9 novembre organizzazione affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori.

Ed ancora domenica, alla Vivisemm a Genova, si è svolta la 3 Prova del Campionato Regionale di ginnastica artistica femminile programma LC. .Le due ginnaste seguite dai tecnici Elisa Addiego presente in campo gara, Damiano Giunta, Giulia Bellone e Andrea Velizzone hanno eseguito buoni esercizi alla trave, volteggio e corpo libero ottenendo un argento nella categoria senior con Camilla Longo e un bronzo nelle junior con Alice Bovenzi. Saranno 4 le nostre ginnaste iscritte alla prova del livello LD in programma sempre a Genova nel prossimo fine settimana.

L’inizio di stagione sportiva , pur presentando alcune ‘criticità’ dovute all’organizzazione di molte attività proposte su più palestre che coinvolgono numerosi tesserati, parte con buoni risultati e il lavoro da svolgere durante l’anno non manca, ma l’impegno e la passione sarà assicurato per gratificare gli atleti. Per sostenere queste attività la società propone venerdì 26 ottobre alle ore 19,00 lo 'sponsor day'. La nuova palestra della ginnastica all’interno del Polo Sportivo de l Mercato dei Fiori in Valle Armea aprirà le porte per ospitare i genitori e ‘sostenitori’ e presentare e promuovere i progetti della nuova stagione e coinvolgere eventuali sponsor interessati a collaborare e sostenere l'associazione per svolgere al meglio le attività istituzionali.