Calcio, Prima Categoria. Non basta una grande prestazione dell'Ospedaletti sul campo del San Filippo Albenga, finisce 0-0

L’Ospedaletti sa giocare da grande e lo dimostra con una prestazione di tutto rispetto sul campo di una delle formazioni più attrezzate del campionato di Prima Categoria.

Padroni del gioco per tutti i 90 minuti, gli orange di mister Fabio Luccisano mettono in difficoltà il San Filippo Neri Yepp Albenga sin dalle prime battute. A metà del primo tempo la formazione ospite si vede annullare la rete firmata da Cianci per un fallo in attacco che ha suscitato più di qualche dubbio, mentre solo una grande parata di Rizzo impedisce a Schillaci di siglare la rete del vantaggio su calcio di punizione. Anche Alemanno prova a rendersi pericoloso, ma senza trovare fortuna.

Nel secondo tempo l’Ospedaletti continua a condurre la gara con il piglio giusto e già nei primi minuti sfiora il gol con il colpo di testa di Russo. Ci prova anche Saih, ma la sua conclusione esce a fil di palo.

Al minuto 66 gli orange hanno la grande occasione: Alemanno viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Grifo, ma Rizzo si fa trovare pronto e neutralizza.

L’Ospedaletti non molla e continua nel suo forcing collezionando altre due occasioni non concretizzate, prima con Alemanno e poi con Schillaci.

La gara si chiude con un’altra nota lieta per la società e per il settore giovanile con l’esordio in prima squadra del classe 2006 Colucci.

“I ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale, abbiamo dominato la partita - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - peccato per il rigore sbagliato, anche perché non abbiamo subito nemmeno un’azione da parte loro. Non siamo riusciti a concretizzare parecchie palle gol, andiamo a casa convinti che un punto ci sta stretto. I ragazzi hanno fatto una grande partita, anche a detta dei nostri avversari. Martedì ripartiamo, consapevoli della prestazione che abbiamo saputo fare”

San Filippo Neri Yepp Albenga - Ospedaletti 0-0

Ospedaletti: 1 Calcina, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 El Kamli, 5 Ambesi, 6 Russo, 7 Saih, 8 Barbagall, 9 Alemanno (90’ Siberie), 10 Grifo (85’ 19 Colucci), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Piana, 14 Bacciarelli, 15 Campagnani, 17 Fortin, 18 Sartori, 20 Sammartino

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Yepp Albenga: 1 Rizzo, 2 Gerosa, 3 Giglio, 4 Mascardi, 5 Grego, 6 Fejzillari (52’ Benini), 7 Carparelli, 8 Giordano, 9 Orru (61’ Possemato), 10 Condorelli, 11 Talladira (75’ Sportelli)

A disposizione: 12 Grillo, 13 Abbatemarco, 14 Sorrentino, 17 Furlanetto, 18 Bazzarini, 19 Andolfatto

Allenatore: Davide Torregrossa

Arbitro: Sig. Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: El Kamli, Russo, Grifo, Fejzillari, Mascardi, Rizzo, Condorelli