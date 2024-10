FreeDum Fighters: cosa fare per partecipare a questo nuova meme coin PolitiFi

FreeDum Fighters è la meme coin a tema politico che unisce anche il divertimento dei meme, creando dei veri e propri dibattiti alternati a post scherzosi sui principali candidati in corsa alle elezioni presidenziali.

Come partecipare alla prevendita

Per partecipare alla prevendita, che è iniziata da poche ore raccogliendo già oltre $100.000, con un prezzo per token DUM di soli $0,00005, è necessario prima di tutto collegare il proprio wallet.

Ci sono diversi wallet compatibili, come WalletConnect e CoinBase, ma anche MetaMask e Trust Wallet; basta appunto selezionare la voce “Collega wallet” per vedere la lista completa.

Dopo questo passaggio, sarà possibile acquistare i token DUM con ETH, BNB, SOL, USDT o USDC. Siccome il prezzo per singolo token è molto basso, gli investitori hanno la possibilità di lanciarsi senza perdere grossi capitali e in più con la componente della votazione per il candidato preferito.

Infatti grazie al meccanismo Vote to Stake gli investitori hanno la possibilità di votare il candidato che vogliono e ricevere grosse ricompense in base alla vincita o meno del preferito; per esempio votando Donald Trump, che in questo caso è rappresentato da Magatron, si avrà un APY dell’860% dovuto all’85% di preferenze di voti.

Sarà subito possibile mettere in staking i propri token per approfittare della percentuale migliore in termini di profitti, e occorre in caso farlo entro la prossima fase di prevendita, perché il prezzo vantaggioso di adesso non sarà lo stesso all’aumentare degli investimenti. Sicuramente i primi investitori otterranno i ritorni migliori.

Considerando le possibilità di guadagno, FreeDum Fighters appare un progetto ben congegnato, divertente e in grado di coinvolgere la community; soprattutto in questo periodo particolare in cui Trump e Harris si fronteggiano, l’hype potrebbe far schizzare alle stesse anche questo progetto. Infatti che vinca l’uno o l’altro la maggior parte del guadagno andrà sicuramente agli investitori.

Ma che cos’è FreeDum Fighters?

FreeDum Fighters è una nuova meme coin a carattere politico ma con un pizzico di satira che rappresenta in maniera goliardica lo scontro tra Donald Trump e Kamala Harris, in corsa per le elezioni presidenziali, permettendo anche agli utenti di votare sulla loro blockchain preferita.

Infatti basata sulla rete ERC-20, FreeDum Fighters ha due pool di staking in cui gli investitori possono schierarsi in base all’orientamento politico, che siano repubblicani o democratici, e più elettori ci sono e minore è la ricompensa per il singolo.

Se consideriamo Kamala Harris, incarnata in uno schema futuristico in Kamacop, sostenitrice della giustizia e pericolosa liberale, vedremo un APY del 28.700%, mentre quello di Megatron, altrettanto pericoloso ma per il momento favorito, con alto QI, è dell’861%.

Il team ha voluto introdurre anche un lancio di dibattiti a sfondo politico sui social, a cadenza settimanale e finalizzati all’acquisizione di ulteriori DUM.

Ciò permetterà anche di ricevere ricompense in token DUM negli airdrop predisposti; verranno infatti distribuiti circa 27 miliardi di token, per un valore di $1.350.000.

Il progetto non è l’unico esistente a tema politico, ma ha un obiettivo chiaro: quello di raggiungere una capitalizzazione come $TREMP che è arrivato a $35 milioni.

Una tokenomica interessante

Il progetto FreeDum Fighters (DUM) è strutturato in modo intelligente e presenta una tokenomica solida. La fornitura totale ammonta a 270 miliardi di $DUM, emessi sulla rete Ethereum utilizzando lo standard ERC-20.

La distribuzione dei token segue questo schema:

un 40% della fornitura, pari a 108 miliardi di token, è destinata alla prevendita attualmente in corso. un 20%, ovvero 54 miliardi di $DUM, è assegnato alla riserva di liquidità. un 20%, altri 54 miliardi di token, è utilizzato per i pool di staking. un 10%, pari a 27 miliardi di token, è riservato per i premi legati ai dibattiti.

Infine, l'ultimo 10% è destinato a possibili usi futuri.

Questa struttura garantisce una gestione equilibrata delle risorse e delle opportunità all'interno del progetto.