Calcio: fuggi fuggi dall'Albenga, dopo la serie di rescissioni è al vaglio la richiesta di rinvio dei prossimi incontri

"Chi scenderà sabato pomeriggio in campo?" E' questa la domanda che si sono posti i tifosi dell'Albenga dopo la lunga serie di rescissioni formalizzate. La rosa è stata ridotta praticamente all'osso con l'età media ormai a ridosso dei livelli under. E, ovviamente, la notizia è rimbalzata anche nella nostra provincia, visto che militano in Serie D anche Sanremese ed Imperia.

Dovrebbe quindi essere avanzata nel corso del pomeriggio la richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti di rinvio dei prossimi incontri, in particolar modo il trittico (turno infrasettimanale compreso) con Novaromentin, Lavagnese e Chieri. I contatti dovrebbero tenersi nelle prossime ore, in attesa della risposta da parte della LND.