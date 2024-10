Focus MLS: Messi rincorre l'ennesimo trofeo

Lionel Messi continua a scrivere nuove pagine della sua leggendaria carriera. Con un palmarès che include 8 Palloni d’Oro, 4 Champions League e un Mondiale, l’argentino non smette di stupire, nemmeno nella sua nuova avventura in Major League Soccer (MLS). Dopo aver lasciato il segno in Europa con il Barcellona e il Paris Saint-Germain, Messi si è trasferito all’Inter Miami, la squadra di David Beckham, dove ha già aggiunto nuovi trofei al suo impressionante curriculum.

Il suo impatto in MLS è stato immediato. Non solo ha incrementato il livello di visibilità del campionato statunitense, ma ha anche conquistato rapidamente trofei importanti. Questo successo ha acceso l’interesse tanto dei tifosi, quanto del mondo delle scommesse sportive online, con moltissimi appassionati che cercano di pronosticare il prossimo trionfo della Pulce.

La carriera di Messi è stata caratterizzata da una costante fame di vittorie. Ha battuto ogni record possibile, dal numero di Palloni d’Oro (otto) al titolo di miglior marcatore di sempre nella Liga spagnola con 474 reti. Ha superato quota 700 gol a livello di club e ha stabilito il primato di reti segnate in un anno solare, con 91 gol nel 2012. In Champions League, Messi è il secondo miglior marcatore di sempre, con 129 reti, dietro solo a Cristiano Ronaldo.

La rivalità con il portoghese ha spinto entrambi a livelli straordinari, contribuendo alla creazione di un’epoca d’oro del calcio mondiale. Ma se c’è una cosa che distingue Messi dagli altri è la sua capacità di eccellere in ogni contesto e competizione. E ora, negli Stati Uniti, Messi è ancora protagonista indiscusso.

Il più recente capitolo della storia di successi di Messi si è scritto proprio in MLS, dove l’Inter Miami ha conquistato il prestigioso Supporters' Shield, il trofeo assegnato alla squadra che ottiene il maggior numero di punti durante la stagione regolare. La vittoria decisiva è arrivata in una spettacolare partita contro i Columbus Crew, vinta per 3-2 grazie a una doppietta di Messi e a un gol di Luis Suarez.

Il Supporters' Shield rappresenta il 46° trofeo nella straordinaria carriera di Messi, un record che lo pone ufficialmente davanti a Dani Alves come il calciatore con il maggior numero di titoli vinti nella storia del calcio. L’argentino ha aperto le marcature con un gol spettacolare, controllando un lancio lungo con il petto, dribblando due difensori e segnando con un elegante tocco d’esterno. Il secondo gol è arrivato poco dopo su punizione, confermando ancora una volta la sua maestria nei calci piazzati.

Ma la vittoria non è stata solo merito delle giocate di Messi. Il portiere dell’Inter Miami, Drake Callender, è stato decisivo con alcune parate spettacolari, compreso un rigore neutralizzato a dieci minuti dalla fine, che ha blindato il successo della squadra rosanero.

Con questo ultimo trofeo, Messi continua ad arricchire la sua già straordinaria bacheca di successi. E non sembra volersi fermare. La sua presenza in MLS ha rivoluzionato il campionato, sia in termini di popolarità che di qualità del gioco. I tifosi e gli esperti di calcio sono già in attesa del prossimo trionfo, consapevoli che ogni partita di Messi è un’opportunità per assistere a qualcosa di unico.

L’Inter Miami, con Messi al comando, ha ora gli occhi puntati verso nuovi traguardi, come i playoff della MLS Cup. E, come sempre, il fuoriclasse argentino sarà il giocatore da tenere d’occhio, sia per chi ama il calcio sia per chi si cimenta nelle scommesse sportive, scommettendo su un’altra straordinaria impresa della Pulce.

In un calcio in continua evoluzione, Lionel Messi rimane una costante: un campione che continua a vincere e a riscrivere la storia ovunque vada.