Crollo nel terzo periodo: la E.On Bvc Sanremo sconfitta all'esordio contro Pegli

A causa di un terzo periodo da incubo (2-21) la E.On Bvc Sanremo, priva dell'esperto centro Luca Colombo, ha gettato alle ortiche la vittoria casalinga con il Pegli, nel turno inaugurale della Divisione Regionale 1 di basket. Nel Palasport Biancheri di Bordighera, la squadra sanremese, allestita in collaborazione con la locale Rari Nantes, ha vinto tre periodi su quattro, ma non è bastato per conquistare un successo sicuramente alla portata dei ragazzi di coach Emanuele Favari, che commenta: "Sul piano del gioco e del punteggio abbiamo controllato i primi due periodi, raccogliendo meno di quanto dovuto a causa di troppi errori sui due lati del campo. Un crollo inspiegabile nel terzo tempo ci ha portati sul -11 e a nulla è valso il nostro parziale recupero nei 10 minuti finali. Peccato, ma siamo una squadra giovane che sta insieme da poco e che deve ancora trovare la propria dimensione, inoltre abbiamo pagato l'emozione del debutto. Resto comunque fiducioso per il prosieguo della stagione".

Queste le formazioni scese in campo:

Bvc Sanremo E.On: Nicomedi 17, Vivo 12, Markishiq 8, Massa 6, Tacconi Davide 5, Rudian 4, Franceschini 2, Deda, Tacconi Daniele, Arturo. Coach: Emanuele Favari.

Pegli: Schiano 16, De Natale 12, Ventura 8, De Facco 8, Grillo 6, Garabello 2, Dagnino 2, Stagnino 2, Molinari 1, Opletal, Lelmi.

Bvc Sanremo E.On. Basket Pegli 54-57 (17-13, 15-11, 2-21, 20-12)