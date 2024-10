Calcio, Prima Categoria. Pioggia di gol al ‘Ciccio Ozenda’, l’Ospedaletti supera 15-0 il Borgio Verezzi

Gara a senso unico questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti. Di fronte agli orange un Borgio Verezzi ancora in cerca della propria identità e che ha ceduto il passo a una formazione di casa desiderosa di fare bene, sempre nel rispetto dell’avversario dentro e fuori dal campo.

Partita in discesa sin dai primi minuti con le reti di Siberie, El Kamli e Alemanno che indirizzano la gara verso quel 15-0 finale che lascia poco spazio all’immaginazione. Ospedaletti sempre in controllo del gioco e, alla fine, sul tabellino si leggono il poker di Alemanno e la tripletta di Schillaci, oltre alla doppietta di Siberie, classe ’82. Nota lieta del match, il numero zero alla voce ‘ammonizioni’.

La goleada contro il Borgio Verezzi serve all’Ospedaletti per fare un netto balzo in avanti nella differenza reti e guadagnare, così, la vetta della classifica a quota 7 punti a pari merito con Baia Alassio, San Filippo Neri, Golfo Dianese e Andora.

“Abbiamo chiesto ai ragazzi di entrare in campo con la testa giusta per fare una buona partita, giocando sempre nel rispetto dell’avversario - commenta mister Fabio Luccisano al termine del match - abbiamo fatto il nostro dovere, una partita che è servita per migliorare la condizione e concedere del minutaggio a chi gioca meno. Ora prepariamo la partita di domenica prossima, non sarà facile sul campo del San Filippo Neri, una squadra che sta facendo bene, come noi. Continuiamo con il nostro percorso”.

Ospedaletti - Borgio Verezzi 15-0

Marcatori: 5’ 42’ Siberie, 11’ El Kamli, 19’ 35’ 42’ 54’ Alemanno, 25’ (rig) Ambesi, 27’ (rig) 60’ 80’ Schillaci, 30’ Saih, 38’ Russo, 43’ Barbagallo, 88’ Campagnani

Ospedaletti: 1 Bazzoli (45’ 12 Calcina), 2 Cordì, 3 Cianci, 4 El Kamli, 5 Ambesi (45’ 13 Bacciarelli), 6 Saih, 7 Alemanno (55’ 15 Prette), 8 Russo (45’ 17 Piana), 9 Siberie (45’ 14 Campagnani), 10 Schillaci, 11 Barbagallo

A disposizione: 16 Fortin, 18 Sartori, 19 Grifo

Allenatore: Fabio Luccisano

Borgio Verezzi: 1 Kurti (80’ 12 Luisi), 2 Hushi J., 3 Dura (60’ 15 Matango), 16 Ibnaiche, 5 Nan (60’ 13 Bernita), 6 Curti, 7 Bussacchetti, 8 Forte, 9 Angeles, 10 Flores, 11 Hushi R. (60’ 14 Diaz)

Allenatore: Roberto Gasparlin

Arbitro: Sig. Federico Mantero (Savona)