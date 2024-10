Elezioni regionali: Maria Spinosi "Sindaco Di Muro e la sua ruspa: il buio sulla città di Ventimiglia"

"Ieri è avvenuto l’ennesimo sgombero dell’alveo del fiume Roja e il Sindaco Di Muro ha tenuto a ribadirci che la promessa fatta di fare pulizia è stata mantenuta. Ha poi aggiunto una perla: “Lo faccio per i migranti”.

Ora, caro Sindaco, Lei non sta facendo nulla per i migranti, perché altrimenti un misero centro di transito l’avrebbe già messo su. Il minimo sindacale per una città di confine com’è Ventimiglia. Quello che ha creato, invece, sono delle aree nella nostra disastrata città cui lucrare elettoralmente. Ma a un prezzo carissimo: con l'aumento del disagio sociale e delle tensioni.

Dove pensa che vadano le persone sgomberate ieri mattina, per lo più regolari sul territorio italiano? Caro Sindaco Di Muro, Lei usa la ruspa da ormai un anno e mezzo e non ha fatto altro che aggravare i problemi sociali e di sicurezza a Ventimiglia. Oggi ci saranno 30/40 persone in più per strada senza nessun tipo di assistenza, questo è il vergognoso risultato che ha ottenuto e niente altro. Lei non si preoccupa affatto di difendere la Città, né di combattere la desolante e avvilente povertà morale ed economica in cui si trova. Perché continua a non perseguire realmente chi si occupa di tratta di persone, di sfruttamento della prostituzione, di prostituzione minorile?

Al popolo Ventimigliese, chiedo di aprire gli occhi, di andare a votare alle prossime elezioni regionali del 27/28 ottobre e di votare il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrosinistra. Aiutateci a ridare i valori e l’economia che competono a questa nostra Città. Togliamo il buio da Ventimiglia!"

Maria Spinosi, candidata consigliera Movimento 5 stelle , circoscrizione di Imperia