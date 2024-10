All'Osteria del Tempo Stretto: un ottobre all'insegna del gusto e della cultura

L'Osteria del Tempo Stretto, un'istituzione per gli amanti della buona cucina ad Albenga, ha in serbo un ottobre ricco di sorprese. Due eventi imperdibili che coniugano la passione per il cibo con quella per la storia e l'arte del territorio.

Venerdì 18 ottobre: Esplosione di sapori con il fritto misto

Per gli appassionati di sapori decisi e invitanti, l'Osteria propone una serata dedicata al fritto misto. Un viaggio gastronomico tra mare e terra con un menù che spazia dai classici fritti di pesce alle delizie autunnali.

Menù serata di venerdì 18 ottobre:

“Il fritto di mare e d’autunno”



Brindisi di benvenuto e ravioli fritti



Acciughe, bocconcini di panissa, verdure in pastella leggera e salvia



Fritto di calamari, gamberi e porcini



Frittelle di mele e uvetta con salsa alla cannella



Il tutto al prezzo di €45 (bevande escluse).

Domenica 27 ottobre: Alla scoperta di Salea d'Albenga

Ma le sorprese non finiscono qui. Domenica 27 ottobre, l'Osteria invita a un'esperienza unica: una visita guidata alla Chiesa di San Giacomo Maggiore e all'Oratorio dei Santi Filippo e Giacomo di Salea d'Albenga. Accompagnati dallo storico Nicolò Staricco, i partecipanti potranno immergersi nella storia della frazione e ammirare gli affreschi recentemente ritrovati. A seguire, un pranzo con un menù ispirato ai sapori autunnali per concludere in bellezza questa giornata all'insegna della cultura e del gusto.

Un'osteria che va oltre il cibo

L'Osteria del Tempo Stretto non si limita a proporre piatti prelibati, ma si fa promotrice di un'esperienza a 360 gradi. Unendo la passione per la cucina alla valorizzazione del territorio, l'Osteria diventa un punto di riferimento per chi desidera scoprire le bellezze artistiche e culturali della zona.

Per non perdere questi appuntamenti speciali con il gusto, è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettatevi a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile!