Nuovo supermercato a Vallecrosia, Perri: "Chiediamo commissione sul progetto"

“Continuiamo ad apprendere informazioni attraverso indiscrezioni giornalistiche, tuttavia vogliamo dichiarare la nostra contrarietà circa l’apertura di un ennesimo supermercato - affermano i consiglieri di minoranza del gruppo Perri Sindaco -. Vallecrosia necessita di priorità sensibilmente diverse, pertanto chiediamo all’amministrazione di illustrare finalmente nelle sedi istituzionali le proprie volontà, ribadendo che in data 31/05/2024 avevamo già sottoscritto una formale richiesta di accesso agli atti - chiosano i consiglieri comunali Perri, Valenti e Rondelli - proprio in merito al progetto riguardante la realizzazione di un supermercato nelle aree limitrofe all’istituto Maria Ausiliatrice.

"A seguito dello studio di questa pratica è emersa la volontà da parte di un soggetto privato di realizzare una struttura destinata alla media vendita, per questo motivo in data 20/06/2024 abbiamo inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta formale finalizzata alla convocazione di una commissione di studio ed approfondimento riguardante la tematica di cui sopra da noi considerata particolarmente importante, tenute presenti la caratura del progetto ed i potenziali effetti scaturibili sotto il profilo economico-commerciale, urbanistico e viario sull’intero territorio comunale. Tuttavia ad oggi siamo ancora in attesa di ricevere una risposta da parte della maggioranza, la quale, stando alle parole del Presidente del Consiglio Calipa, registrate in occasione della Conferenza dei capigruppo del 01/07/2024, avrebbe comunicato una data utile all’incontro soltanto a seguito dello studio della pratica".

"Chiediamo quindi ad oggi con particolare solerzia la rapida convocazione di una specifica commissione, come peraltro già chiesto circa quattro mesi or sono, al fine di comprendere le volontà e i progetti che ente pubblico e privato vorrebbero conseguire anche e soprattutto in considerazione della richiesta di permesso di costruire convenzionato inoltrata proprio dal soggetto privato”.