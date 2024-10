Erasmus + a Bordighera: un ponte verso l’Europa (foto)

Un'esperienza indimenticabile quella vissuta dagli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Bordighera, che hanno ospitato per una settimana i loro coetanei spagnoli di Granollers, grazie al progetto Erasmus+, un'iniziativa europea che promuove la mobilità di studenti e insegnanti.



"Tra lezioni interattive, visite guidate e momenti di condivisione - spiegano dalla scuola -, i ragazzi hanno superato le barriere linguistiche e culturali, stringendo amicizie durature e aprendo le loro menti a una nuova visione dell'Europa. Centro d’interesse della visita, la presenza degli inglesi sul nostro territorio. Un'esperienza arricchente sotto ogni punto di vista e che apre le giovani generazioni a vivere una concreta 'cittadinanza europea'. Fondamentale la disponibilità delle famiglie che per una settimana hanno ospitato i ragazzi spagnoli. Ora insegnanti e studenti sono già al lavoro per organizzare nuovi scambi e continuare a promuovere la mobilità europea".