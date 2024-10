Valle Argentina: smottamento lungo la strada per Costa di Carpasio (Video)

Arrivano i primi danni legati al maltempo anche nella Valle Argentina: lungo la strada che porta alla frazione Costa del Comune di Montalto Carpasio si è verificato uno smottamento, che ha fatto cedere il bordo della via, creando uno strapiombo potenzialmente pericoloso. Fortunatamente al momento della frana nessuno stava transitando lungo il tratto, quindi non si sono verificati incidenti.

"Per ora l'area non risulta direttamente compromessa - fa sapere il sindaco Mariano Bianchi - nella mattinata di domani effettueremo un sopralluogo insieme al tecnico così da capire come risolvere il problema".

(Video inviato da Christian Flammia)