Un successo la prima edizione del tornei dei 2 Golfi di volley: 17 squadre, oltre 200 atlete

Grande successo per la prima edizione del Torneo dei 2 Golfi, manifestazione organizzata in condivisione tra l’Imperia Volley e il Golfo di Diana Volley nel fine settimana del 5 e 6 ottobre. Diciassette le squadre partecipanti suddivise nelle categorie U14 – U16 – U18.

Più di 200 atlete si sono distinte sui campi allestiti nelle palestre di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Imperia, all’insegna del sano agonismo e dal fair play che nella pallavolo si traducono in rispetto degli arbitri, compagne di squadra, avversarie e spettatori.

Domenica pomeriggio, nel bellissimo impianto del Palasport di Imperia, vedere fianco a fianco sulle tribune le rispettive tifoserie incitare ognuno la propria squadra, è stata una cosa meravigliosa e un gran bello spot per la pallavolo ligure a livello giovanile. La giornata delle finali si è aperta alle ore 14.00 con le giovanissime della categoria U14: a salire sul gradino più alto del podio la formazione genovese del Cogovalle che ha superato in finale il Finalmaremola. Completa il podio il Golfo di Diana Volley.

Alle 15.30 è andata in scena la finale U16: a salire sul gradino più alte del podio il Finalmaremola che ha superato in finale il Celle/Varazze Volley. Completa il podio il Volley Golfo di Diana. Alle 17.00 l’ultima finale riservata alla categoria U18. Ad alzare la coppa le padrone di casa dell’Imperia Volley che supera in finale il Cogovalle. Completa il podio il CV Mazzucchelli Sanremo.

A seguire, sul campo, le premiazioni di tutte le squadre e dei premi individuali per ogni categoria riservati al miglior palleggio, libero, attaccante e MVP della manifestazione, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Manifestazioni e Sport del Comune di Imperia Marcella Roggero, dell’Assessore allo Sport, Turismo e Bilancio del Comune di Diano Marina Luca Spandre e di Ornella Testa presidente del Comitato Territoriale FIPAV Ponente.