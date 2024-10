Calcio, Prima Categoria. All’Ospedaletti basta un rigore di Grifo per superare l’Oneglia

All’Ospedaletti bastano tre minuti e un rigore trasformato da Grifo per archiviare la pratica Oneglia e salire a quota quattro punti in classifica.

Una gara che vede gli orange partire arrembanti sin da subito. Alla prima azione Alemanno viene atterrato nel tentativo di concludere a rete. Il direttore di gara indica il dischetto, dagli undici metri si presenta Grifo che insacca con tanto di ‘scavetto’. È la rete che decide il match.

L’Ospedaletti continua a costruire e nella prima frazione va vicino al raddoppio con i tentativi di El Kamli, Schillaci e Alemanno che, però, non trovano fortuna.

Nella ripresa l’Oneglia si rende pericoloso con una punizione di Pellegrino respinta da Bazzoli, mentre l’Ospedaletti insiste nel proprio forcing senza trovare la rete del raddoppio e, al contempo, senza mai rischiare in difesa.

La gara scorre fino al triplice fischio con gli orange sempre in controllo. Entrambe le squadre chiudono in dieci uomini per le espulsioni di Manno e Macaluso nei minuti finali.

“Una buona partita, peccato solamente per il risultato perché abbiamo avuto tante occasioni, ma siamo stati davvero bravi a rischiare poco in una di quelle partite che, senza prestare attenzione, possono complicarsi - ha commentato a fine partita mister Fabio Luccisano - abbiamo avute diverse chance, dobbiamo essere più cinici. C’è sempre da migliorare, ma serviva una vittoria e l’abbiamo ottenuta”.

Tra le note liete della domenica orange, oltre ai tre punti c’è anche la prima convocazione tra i ‘grandi’ per il difensore classe 2008 Simone Pallanca. “L’ho saputo ieri, tornando dalla partita con la Juniores - ha detto a margine della gara - sono stato subito molto contento, pur sapendo che sarei potuto entrare come no. Ma non capita tutti i giorni di ritrovarsi in prima squadra. Ora continuerò a dare il massimo per dimostrare che posso avere qualche opportunità”.

“Continuiamo con il nostro progetto insieme al settore giovanile - ha concluso mister Luccisano - abbiamo ragazzi forti che meritano di salire in prima squadra. Siamo contenti”.

Ospedaletti - Oneglia 1-0

Marcatori: 3’ Grifo (rig)

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 El Kamli, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 Alemanno (75’ 18 Manno), 8 Russo (80’ 14 Molinari), 20 Siberie (70’ 16 Barbagallo), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Bacciarelli, 15 Pallanca, 17 Campagnani, 19 Colucci

Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Cacciò, 2 Mela (17 Dematteis), 3 Schievenin, 4 Hasanaj, 5 Alberti (16 Casella), 6 Galante (13 La Porta), 7 Tahiri, 8 Lo Sicco, 9 Meda (14 Macaluso), 10 Pellegrino, 11 Mane (18 Carcheri)

A disposizione: 12 Baglio, 15 Cosentino, 19 Zadro

Allenatore: Massimiliano Casella

Arbitro: Sig. Dario Ghiso (Savona)

Ammoniti: Russo, Ambesi, Casella M., Pellegrino

Espulsi: Manno, Macaluso