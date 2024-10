Nuovi campi da pickleball alla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Nuovi campi da pickleball alla Polisportiva Vallecrosia Academy asd. Al campo Zaccari approda, infatti, il nuovo sport amatissimo dagli americani: il pickleball, un misto tra tennis, padel, badminton e ping pong.

"Il pickleball, sport di racchetta, è una specie di tennis in slow motion che appassiona immediatamente chi lo pratica, che porta benefici per la salute fisica e anche mentale, che piace ed è adatto a persone di tutte le età" - fa sapere il Vallecrosia Academy - "È divertente, aerobico, richiede riflessi, rapidità di gambe e di pensiero e prevede scambi spesso anche lunghi e spettacolari".

"Negli Stati Uniti ha già spopolato, l’Italia si sta adeguando come gli altri paesi. Basta pensare che nel 2023 sono entrati a far parte della International Pickleball Federation ben 37 paesi e il prossimo obiettivo dichiarato, oltre a quello di insidiare il padel, è quello di far diventare il pickleball una disciplina olimpica" - mette in risalto la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Da qualche anno sta sempre più facendo parlare di sé e rischia di diventare la nuova moda del ponente. Per informazioni più dettagliate, per visionare e provare i nuovissimi campi di pickleball della struttura dello Zaccari, ci si può rivolgere a Chicco chiamando il 347/2212330".