Il BVC Sanremo Basket approda al prestigioso Armani Junior Program

Il BVC Sanremo Basket è felice di comunicare che in questa stagione 2024/25 farà parte del prestigioso Armani Junior Program, promosso dall’Olimpia EA7 Milano.

Questo bellissimo Progetto Giovanile, promosso da una delle società più importanti del panorama cestistico italiano ed europeo, permetterà’ ai bambini/e e ragazzi/e di prendere parte a eventi esclusivi e giornate formative organizzate dall’Olimpia Milano.

"Avremo anche l’opportunità di vivere l’atmosfera dell’Unipol Forum di Assago, con sconti importanti per i nostri tesserati durante le gare interne di Serie A ed Eurolega e con la possibilità di conoscere da vicino i campioni della Serie A. Organizzeremo presto, come gli scorsi anni, il primo autobus della stagione per andare a sostenere l’Olimpia Milano e vivere la prima esperienza a noi riservata (Derby di Eurolega:Olimpia EA7 Milano-VirtusBologna, giovedì 31ottobre 2024, ore 20:30)".

"Grazie all’Armani Junior Program continueremo a promuovere quelli che crediamo siano i valori fondamentali dello Sport: Educazione, Socialità, Rispetto, ma anche un forte impegno e una grande passione per raggiungere gli obiettivi della vita. Grazie Armani Junior Program per averci dato questa opportunità".