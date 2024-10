Moro Progetto Bagno: 90 anni di passione per il tuo Benessere. Un Regalo Speciale per te! 

Un nuovo capitolo nella lunga storia di Moro Progetto Bagno. Dal 1934 a oggi, un'avventura fatta di clienti soddisfatti e realizzazioni di qualità. Prima di addentrarci nel decennio 1994-2004, ripercorriamo brevemente gli anni '80 e '90, un periodo di grande trasformazione per l'azienda.

Nell'ultima puntata, vi abbiamo raccontato come, negli anni '70 e '80, nonostante un periodo un po' turbolento per l'Italia, la Moro SRL sia cresciuta tantissimo, diventando un'azienda solida e un punto di riferimento nel settore. Una bella soddisfazione per tutta la squadra!



Un decennio di svolta

Tra il 1994 e il 2004, l'Italia ha vissuto un'epoca di profonde trasformazioni, segnata da un rapido progresso tecnologico, da un fermento culturale senza precedenti e da un radicale cambiamento della scena politica, con l'avvento della Seconda Repubblica e l'ascesa di Silvio Berlusconi.

Nel panorama del design e dell'arredo bagno, il made in Italy continuava a distinguersi per innovazione e sostenibilità. Sotto la guida di Raffaella, primogenita di Adelmo, Moro Progetto Bagno ha intrapreso un percorso di rinnovamento, mantenendo saldi i valori aziendali e abbracciando le nuove tendenze del design e dell'arredo bagno, con un occhio di riguardo per l'innovazione e la sostenibilità.

Moro: un nome che da generazioni è sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dell'idraulica e della ceramica

Con l'arrivo di Raffaella, l'azienda si rinnova, mantenendo salde le proprie radici e proiettandosi verso il futuro. Raffaella trasforma l'azienda di famiglia in un luogo accogliente e familiare, dove i clienti si sentono coccolati. Insieme ai suoi collaboratori, crea un team affiatato e competente, pronto a soddisfare ogni esigenza. Con il supporto del cognato Franco, Raffaella gestisce l'azienda di famiglia con passione, coinvolgendo anche i suoi figli, Jacopo e Marco.

Moro Progetto Bagno, da oltre 90 anni punto di riferimento nel settore dell'arredo bagno, ha saputo evolversi e rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre alta la qualità e la cura del dettaglio. Un capitolo fondamentale di questa storia di successo è rappresentato dalla collaborazione con Novabell, un'eccellenza italiana nella produzione di ceramiche.





Un binomio vincente

L'incontro tra Moro Progetto Bagno e Novabell ha dato vita a una sinergia unica, capace di coniugare l'esperienza e la tradizione dell'azienda ligure con l'innovazione e il design delle collezioni Novabell. Questa partnership ha permesso di creare ambienti bagno personalizzati, dove ogni dettaglio è curato con attenzione e dove la qualità dei materiali si sposa con l'estetica.





Perché scegliere Novabell?

Novabell è sinonimo di:

Innovazione: L'azienda è sempre alla ricerca di soluzioni innovative per creare prodotti unici e all'avanguardia.

Design: Le collezioni Novabell si distinguono per un design ricercato e versatile, capace di adattarsi a qualsiasi stile.

Qualità: I materiali utilizzati sono di altissima qualità, garantendo la massima durata nel tempo.

Sostenibilità: Novabell è attenta all'impatto ambientale e utilizza tecnologie produttive a basso impatto.

I vantaggi della partnership

Scegliendo Moro Progetto Bagno e Novabell, i clienti possono beneficiare di:

Un'ampia gamma di prodotti: Un vasto assortimento di piastrelle, rivestimenti e sanitari per creare ambienti unici e personalizzati.

Consulenza personalizzata: Un team di esperti è a disposizione per offrire consulenza e assistenza nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze.

Progetti su misura: La possibilità di realizzare progetti su misura, studiati appositamente per ogni spazio.

Qualità garantita: Prodotti di alta qualità e installazione professionale.





Moro Progetto Bagno e Novabell condividono la stessa passione: creare ambienti unici che migliorino la tua vita quotidiana. Grazie a questa sinergia, ogni progetto è pensato per offrirti il meglio. Scopri subito la promozione esclusiva e regalati un bagno da sogno!