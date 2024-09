Sport da combattimento, ottimi risultati per il PSV Fight Team LM all'International GP in Lombardia (foto)

Ieri, a Gambolò (Pavia), si è svolto il torneo di sport da combattimento a contatto leggero International Grand Prix, organizzato dalla federazione WFC.

In gara, tra numerosi atleti provenienti da Francia, Est Europa ed altre nazioni si sono distinti i ragazzi del PSV Fight Team LM di Vallecrosia, seguiti dal coach Luca Maggio, portando a casa tre argenti con Matteo Ghione (70 kg) al suo esordio nella Kickboxing Light, Cedro Emanuela (60 kg) e Polimeni Chiara (55 kg) nella boxe Light. Medaglia di Bronzo Brigasco Matteo (85 kg boxe Light), quarto piazzamento per Lo Giudice Simone (75 kg boxe light) il quale non ha potuto disputare la finale terzo e quarto posto per un problema fisico, oro a pari merito ed argento per Arbusti Davide (90 kg boxe light) con due finali disputate.

In collaborazione con il Fight Team LM da segnalare la partecipazione al torneo di Pia Luigi (75 kg boxe Light), della Minotauro Fight Club di Asti, il quale con Maggio all'angolo, a 51 anni, ha messo in riga sul tatami ragazzi di 20/25 anni più giovani da vero veterano, dimostrando di avere ancora il fuoco del combattimento vivo, vincendo in semifinale e disputando una finale che lo vede piazzato al secondo posto con un verdetto discutibile e per nulla approvato dal pubblico.

"Ho emozioni contrastanti riguardo alla competizione, essendo fiero dei ragazzi per come hanno combattuto disputando più incontri in una sola giornata portando a casa tutti degli ottimi risultati. Allo stesso tempo, per alcuni, ci sono stati avversari ostici con una tecnica sporca, i quali non hanno permesso di esprimere le loro qualità tecniche a pieno ma non voglio sindacare su verdetti o criteri di giudizio, non è da me. Per alcuni era il debutto, avevo chiesto di combattere bene e divertirsi, senza pensare al risultato finale ma loro si sono dimostrati ben oltre le aspettative, quindi significa che il duro lavoro fatto in palestra continua a dare i frutti. Ringrazio e mi complimento con l'organizzazione per l'evento. Uno speciale ringraziamento anche a Luigi Pia, della Minotauro Fight Club, è stato un onore stare al suo angolo ieri, cosa che normalmente fa lui con me quando andiamo in trasferta."