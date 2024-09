Mountain Bike: il team toscano 'Fritto Misto' si aggiudica la '6 ore di Perinaldo', un laziale vince nell'individuale

Il paesaggio di Perinaldo ha fatto da cornice quest’oggi, alla sesta edizione della ‘6 Ore’, organizzata dalla Pdoij Rajnaldi del presidente Maurizio Casonato Maurizio sotto l’egida dell'ente di promozione sportiva Csain. Una competizione di mountain bike che ha richiamato atleti da tutta Italia. Tra i protagonisti il team toscano ‘Fritto Misto’, che ha ottenuto un prestigioso successo, mentre il laziale Daniele Del Manzo (Aniene), ha trionfato nella categoria ‘Solo’.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi team e concorrenti individuali, tutti pronti a sfidarsi in una gara di resistenza che ha messo alla prova le capacità fisiche e mentali dei partecipanti. I tracciati, caratterizzati da salite impegnative e discese tecniche, hanno offerto un’ottima opportunità per i biker di dimostrare il proprio valore.

Il ‘Fritto Misto’, ben conosciuto nell'ambiente ciclistico toscano, ha dimostrato grande compattezza e strategia durante le sei ore di gara e con una perfetta alternanza tra i membri, sono riusciti a mantenere un ritmo sostenuto, accumulando un numero impressionante di giri affermandosi davanti ai due team locali del ‘Centoxcentobici’. Nella categoria Team 2 si è affermato il ‘Mai Mollare’.

Non da meno è stato Daniele Del Manzo, che ha affrontato la competizione in solitaria, un’impresa che richiede una determinazione e una resistenza straordinarie. Ha mostrato un controllo impeccabile e una gestione del tempo invidiabile, chiudendo la gara con un numero di giri superiore a quello dei suoi avversari.

L'evento non ha soltanto messo in risalto il talento degli atleti, ma ha anche enfatizzato l'importanza della sostenibilità nel ciclismo. Gli organizzatori hanno adottato pratiche ecologiche, incoraggiando i partecipanti a ridurre l'impatto ambientale e a rispettare la bellezza naturale del percorso non ultimo un’ottima e abbondante cena finale per tutti i concorrenti offerti dalla associazione volontari di Perinaldo.