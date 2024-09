Due secondi posti e due terzi posti della Canottieri Sanremo ai Campionati Italiani Master di Canottaggio

La Canottieri Sanremo ha conquistato due secondi posti e due terzi posti nei Campionati Italiani di Coastal Rowing svoltisi a Verbania.

Argento per il 4x+ Over 54 femminile delle matuziane Micaela Porcellana , Carla Filippi , Fabienne Ricci , Fulvia Taggiasco Tim. Fabrizio Rosso a lungo in testa e sconfitte dal Pesaro per 8" con Padova terzo.

Argento anche per. 4x+ 43/54 femminile di Carola Maccà , Gueglio, Chiodaroli, Roncone, Tim. Bixio, con Padova vincitrice e Pescara di bronzo.

Bronzo per il 4x+ Over 54 maschile con Giovanni Buquicchio , Fabrizio Rosso , Mauro Conio, Fulvio Torello, Tim. Carla Filippi confermando il terzo posto delle qualificazioni alle spalle di Arolo e Cus Pavia.

Terzo posto, ma nella categoria senior per assenza di avversarie nelle Master, anche per il 4x+ master femminile Under 43 di Arianna Cioni, Manuela Bongiovanni, Amanda Lattuada, Althea Lattuada , Tim. Massimo Flore .

Quinto infine sia il doppio Master Over 54 M di Alessio Bosco e Paolo Sibona che il doppio Master over 54 F di Angela De Marco e Alessandra Chiarelli.

La Canottieri Sanremo ha oltresì ottenuto secondo posto su 64 club partecipanti nel Trofeo Procida, ossia nella classifica per Società con 143 punti dietro al Pesaro con 160 dopo averlo conquistato nel 2023.

Lo speaker della Federazione ha ricordato che il primo Campionato Italiano ed il primo Mondiale della specialità sono stati organizzati a Sanremo rispettivamente nel 2006 e nel 2008.