Calcio : il Rake and Pikel di Chester si aggiudica la seconda edizione del trofeo ‘Coppa del Rake’ disputato ad Ospedaletti

Ieri si è disputata la seconda edizione del trofeo ‘Coppa del Rake’ ad Ospedaletti, che ha visto nuovamente trionfare il Rake and Pikel di Chester nella finale disputata contro l'Ospedaletti over 45. Vittoria degli inglesi per 1 a 0, maturata nei primi minuti dell'incontro.



“Il torneo si è sviluppato con girone all'italiana – spiega il presidente dell’Ospedaletti over 45 Fabio Ormea -, dove le prime due squadre qualificate hanno disputato poi la finale. Torneo molto equilibrato dove pareggi e vittorie di misura sono stati i risultati più gettonati. Visto il successo del torneo, si sta già programmando la terza edizione che potrebbe arricchirsi di altre squadre di zona. Il vero vincitore è stato lo spirito della convivialità e della socialità che questo tipo di eventi deve portare in dote. Le partite anche se agonisticamente sentite si sono chiuse con abbracci e strette di mano. Capocannonieri del torneo sono stati Manuel Vella del Rake and Pikel ed Andrea Caridi, con tre reti ciascuno.



Si ringraziano le società partecipanti, il Riva Ligure, gli Old Stars, l'Ospedaletti e soprattutto il Rake and Pikel di Chester, per la loro impegnativa trasferta. E allora noi li aspettiamo per il prossimo anno dicendogli: see you next year. Si ringraziano altresì il presidente dell'Ospedaletti calcio Luca Barbagallo, lo staff che ha organizzato il rinfresco post torneo ed Enrico Vella per il supporto logistico”.