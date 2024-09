Calcio: bella vittoria esterna alla prima di campionato per la Virtus Sanremo, 1-0 sul terreno del Mallare

Prima di campionato e subito una vittoria per la Virtus Sanremo Calcio all’esordio sul campo di Mallare in Prima Categoria.

I ragazzi di Mister Capozucca, nonostante le numerosissime assenze (9 giocatori) ed il difficile viaggio per raggiungere il campo a causa dell’autostrada bloccata, sono riusciti a disputare una partita che sembrava nascere male.

Dopo pochi minuti è uscito per infortunio Di Donato e, dopo un primo tempo di contenimento, la squadra ha trovato il gol partita grazie ad un assist di Alasia che ha pescato puntuale Brizio: come di consuetudine il bomber non sbaglia e realizza.

Il direttore generale Pino Fava ha espresso la sua gioia per il risultato: “La vittoria ci permette di partire bene. Le ‘prime’ sono sempre insidiose, ma il gruppo si é dimostrato unito e volenteroso. Il nostro obiettivo rimane però una salvezza tranquilla. Complimenti ai ragazzi, allo staff tecnico ed al mister per come hanno interpretato il match”.