Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo: esordisce la prima squadra (Foto)

Inizia la nuova stagione sportiva delle squadre di pallamano dell'Abc Bordighera.

Dopo quattro anni di assenza farà il suo esordio la prima squadra dell'Abc con un torneo internazionale, un triangolare tra Mentone, OGC Nice e ABC Bordighera. "Per la riuscita di questa manifestazione ringraziamo il nuovo team manager Ivano Perilli" - dice l'Abc Bordighera - "Dopo la preparazione atletica seguita dal nuovo collaboratore Alessandro Meli, i ragazzi metteranno in pratica schemi e tattiche di coach Andrew Dall'Acqua, coadiuvato da Guido Bissarro, entrambi storici giocatori bc. Il torneo si svolgerà domenica 29 settembre dalle 10 presso il Palazzetto dello Sport che quest'anno è il punto di riferimento degli allenamenti di tutte le categorie della pallamano".

"Questa nuova location permette anche alla società di iniziare dal nutrito gruppo di baby hand e U9 che, grazie al lavoro svolto nell'estate con gli open day a Vallecrosia e la Giornata dello Sport a Bordighera ha portato nuova linfa al gruppo" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Come si diceva si parte dai piccoli. Purtroppo gli anni della pandemia ancora lasciano alcune fasce di età 'vuote' per gli sport indoor. La nuova dirigenza è in ogni caso fiduciosa del progetto a lungo termine nel ricreare l'orgoglioso gruppo che fino a pochi anni fa rendeva Bordighera un punto di riferimento della provincia ligure".

"Proprio dalla squadra femminile ABC che militava nei campionati di maggior categoria si è ripartiti per creare un nuovo gruppo. Da questa stagione, infatti, prendono il via anche allenamenti della futura squadra femminile. Una nuova dirigenza, tanti nuovi progetti ma con l'unico e 'vecchio' sogno di portare la pallamano ad alti livelli" - afferma l'Abc Bordighera - "Vi aspettiamo numerosi domenica per vedere delle belle partite e per la prevenzione di tutte le nostre categorie con i responsabili dei settori giovanile ed infine, ma non ultima, il nuovo consiglio direttivo. L'appuntamento è per domenica 29 settembre alle 10 al Palazzetto dello Sport. Finale, premiazione e presentazioni nel primo pomeriggio dalle 14. Come diciamo sempre viva lo sport e viva la pallamano".