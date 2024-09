Secondo atto per la 'Sanremo Cup Tessitore', al mercato dei fiori il torneo under 16 femminile

Secondo atto, nel weekend che sta per iniziare, per la 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore, manifestazione che conferma anche la sua valenza turistica. Dopo il test match di Serie A tra Chieri e Cannes, è arrivato il momento del torneo giovanile femminile, per la prima volta riservato alla categoria Under 16 femminile. In campo, dalle ore 13.15 di domani, sabato 28 settembre, sui campi del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, dedicati ad Enrico Chiavari, otto formazioni, da Piemonte, Lombardia e Liguria, suddivise in due raggruppamenti: Club76 PlayAsti, Team Volley Lessona Bianco (Bi), Cogovalle Genova e Imperia Volley (girone A); Allianz Diavoli Rosa Brugherio (Mi), Bam Lpm Monvi (Cn), Valle Belbo Canelli (At) e Team Volley Lessona Blu (Bi). Otto sono anche le sfide in programma nella giornata inaugurale, utili a stabilire gli accoppiamenti della fase finale. Domenica si disputeranno dodici match, dalle ore 9 (quarti di finale) alle 16.15, orario di inizio della finalissima.

Questo l’albo d’oro delle precedenti edizioni, riservate all’Under 14: 2023 Cogovalle; 2022 Paladonbosco Genova; 2019 PlayAsti; 2018 Nlp Sanremo; 2017 PlayAsti; 2016 Union Volley Pinerolo. Da assegnare, oltre ai premi di classifica, anche i riconoscimenti individuali.

Chiusura al maschile. Tra due settimane, sabato 12 e domenica 13 ottobre, sarà la volta del torneo maschile, per la terza volta con protagonista la categoria Under 15. Sempre otto le compagini, in rappresentanza di quattro regioni: Emilia Romagna (Bper Banca Modena Volley, Univolley Tecnocasa Carpi), Lombardia (Allianz Diavoli Rosa Milano e Volley Montichiari), Piemonte (Volley Parella Torino e Sant’Anna Tomcar San Mauro Torinese) e Liguria (Colombo Genova e Alassio Toirano). Due (Modena e Milano) i club la cui prima squadra disputa la Superlega (A1). Numerosi sono i ragazzi protagonisti delle precedenti edizioni (dal 2016 al 2019 il torneo era Under 14) già approdati in nazionale e/o nel massimo campionato italiano. Un’interessante novità garantisce ulteriore prestigio all’evento: grazie alla partnership instaurata con gli organizzatori del Memorial Mikael Brugnara, quello che è considerato il più importante torneo italiano a livello Under 15 maschile, la Sanremo Cup Tessitore sarà la prima di una serie di tappe di qualificazione per la prossima edizione (19a) che si terrà a Trento ad inizio marzo.

Organizzazione. La 40a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è promossa dalla Nlp Sanremo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo ed è inserita da sempre nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo, si avvale del contributo di Regione Liguria, è sostenuta da Laboratorio CT ed è patrocinata da Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo.

I due appuntamenti giovanili della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore sono stati presentati mercoledì scorso presso la Sala degli Specchi del Comune a Sanremo, alla presenza del sindaco Alessandro Mager, dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni, di Giuseppe Tessitore, del presidente della Nlp Cesare Fagnani, del coordinatore organizzativo Carlo Ferraro, dell’ideatore della manifestazione e presidente del C.O. delle primissime edizioni Paolo Alberti e, in rapprentanza del Coni, di Federico Marchi. Nell’occasione c’è stato modo di ripercorrere un po’ di gloriosa storia dell’evento e nominare alcune delle stelle del volley mondiale che sono transitate a Sanremo dal 1985 al 2024, dando lustro ad una kermesse che da qualche anno mette in mostra anche i campioni di domani.