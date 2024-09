Calcio, la Polisportiva Vallecrosia Academy avrà la Prima squadra e la sezione femminile

Al campo Zaccari sono ricominciate tutte le attività del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy asd. La stagione 2024-25 comincerà a pieno regime già da lunedì con tutti gli allenamenti definitivi, pianificati per ogni leva. La società ha, infatti, lavorato per poter garantire uno staff tecnico qualificato e organizzato.

E' stato deciso, inoltre, di dedicare uno spazio specifico alla componente femminile che sarà seguita da mister Ivan Busacca, incaricato dalla società come responsabile tecnico interno ed esterno della sezione femminile. Si occuperà, infatti, degli allenamenti con l’aiuto della sua collaboratrice Elena Roccato e terrà i rapporti esterni con le altre società per questa sezione specifica.

La società, in prosecuzione della passata stagione e al progetto che si era prefissata dalla nascita, per dare continuità a tutti i suoi tesserati e seguirli nel loro percorso dai piccoli fino alle leve più grandi, per la stagione 2024-25 avrà la Prima squadra che sarà guidata dal mister Alessandro Nardini.

E’ stato, invece, designato per il ruolo di responsabile del settore giovanile, Angelo Alletto, uomo con qualità gestionali e organizzative eccelse.

La società è, dunque, lieta di presentare l’organico per la stagione calcistica 2024-25:

Maurizio Brogna sarà il direttore sportivo;

Daniele Ventura sarà coordinatore tecnico delle attività di base e agonistica;

Alessandro Nardini sarà l'allenatore della Prima Squadra;

Edoardo Negri sarà il preparatore dei portieri;

Francesco Lapa sarà il direttore tecnico e istruttore degli Esordienti primo anno della leva 2013;

Angelo Alletto sarà il responsabile settore giovanile e istruttore dei Pulcini secondo anno leva 2014;

Gianni Nocera sarà l'istruttore dei Primi Calci del primo anno leva 2017 – Piccoli Amici leva 2018/19;

Roberto Nocera sarà l'istruttore dei Primi Calci del primo anno leva 2017 – Piccoli Amici leva 2018/19;

Giovanni Tuttoilmondo sarà istruttore dei Primi Calci secondo anno della leva 2016;

Diego Giunta sarà collaboratore dei Primi Calci secondo anno della leva 2016;

Marco Cianciaruso sarà collaboratore dei Primi Calci secondo anno della leva 2016;

Federico Biasi sarà collaboratore dei Primi Calci secondo anno della leva 2016;

Carmelo De Bartolo sarà l'istruttore dei Pulcini primo anno della leva 2015;

Alessio Bagnato sarà collaboratore dei Pulcini primo anno della leva 2015;

Markus Houf sarà il collaboratore dei Pulcini secondo anno della leva 2014;

Vincenzo Colli sarà collaboratore degli Esordienti primo anno della leva 2013;

Romano Bellavita sarà istruttore degli Esordienti secondo anno della leva 2012;

Matteo Sassone sarà collaboratore degli Esordienti secondo anno della leva 2012;

Antonio Cervo sarà istruttore dei Giovanissimi primo anno della leva 2011;

Alessandro Garelli sarà l'istruttore dei Giovanissimi secondo anno 2010;

Ivan Busacca sarà il responsabile tecnico femminile e istruttore della sezione femminile;

Roccato Elena sarà collaboratore dei Primi Calci primo anno leva 2017 – Piccoli Amici leva 2018/19 e della sezione femminile.