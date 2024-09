Pole dance: oltre i pregiudizi, uno sport che sorprende

Quando si parla di pole dance forse vengono in mente immagini di locali notturni e pregiudizi. Ma la realtà è ben diversa! Chiara Salvadè, la nostra appassionata insegnante di Arma di Taggia, ci svela i segreti di questa disciplina che sta spopolando in tutto il mondo.

Cos'è la pole dance?

“La pole dance - letteralmente danza della pertica, o del palo - da non confondere con la lap dance (danza del grembo) ha avuto una enorme diffusione negli ultimi 15 anni. Dietro ogni trick e ogni figura acrobatica della pole dance si nascondono ore di allenamento, sudore e qualche inevitabile livido. Ma è proprio questo mix di fatica e soddisfazione che rende questa disciplina così affascinante. Potresti pensare che la pole dance sia solo questione di forza e flessibilità, ma in realtà è molto di più! È un mix esplosivo di danza, acrobazia e fitness che ti permette di sfidare i tuoi limiti, tonificare il corpo e acquisire una sicurezza in te stessa che non avresti mai immaginato. La speranza è quella di arrivare un giorno alle Olimpiadi, ma vincere i pregiudizi non è facile”.

Per chi è adatta questa disciplina?

“Non è solo per le più giovani o le più coraggiose! La pole dance è adatta a tutte, a qualsiasi età e livello di forma fisica. L'importante è avere voglia di divertirsi e mettersi alla prova. Immagina di poter sfidare la gravità, di volteggiare nell'aria come una farfalla e di sentirti forte e agile come un'atleta. Questo è ciò che la pole dance può offrirti. Ma al di là delle competizioni, la pole dance è soprattutto un percorso di crescita personale. È un modo per superare le proprie paure, scoprire nuove capacità e costruire un corpo sano e forte”.

Quali sono i benefici della pole dance?

Tonificazione muscolare: braccia, addominali, gambe... lavorerai su tutto il corpo!

Flessibilità: migliorerai la tua mobilità e la tua postura.

Coordinamento: imparerai a controllare il tuo corpo nello spazio.

Autostima: supererai le tue paure e ti sentirai più sicura di te.

