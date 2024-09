Lunghe code anche oggi alla barriera autostradale di Ventimiglia, in particolare in direzione Genova. Molti gli automobilisti, in particolare i lavoratori frontalieri, che lamentano il problema che si verifica ormai da giorni.

Secondo gli automobilisti, infatti, il problema risiede nei pochi caselli aperti, rispetto a quelli presenti dopo la costruzione della nuova barriera. In molti chiedono ai gestori della A10 di aprire più caselli per cercare di smaltire più rapidamente il traffico.