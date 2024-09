Sanremo: tira e molla da giugno, ora con l'ok del Ministero via alla demolizione dell'ecomostro il 7 ottobre (Foto)

Sono iniziati i lavori per mettere nuovamente i ponteggi e, se tutto andrà per il verso giusto, il 7 ottobre prossimo verrà finalmente dato il primo colpo di piccone, per abbattere il cosiddetto ‘ecomostro’ di Portosole, la fatiscente struttura da 20 anni al centro dell’attenzione nella zona dell’approdo matuziano.

Dal giugno scorso è stato un susseguirsi di annunci sulla partenza o meno dei lavori, bloccati praticamente per tutta l’estate a causa dello stop dal Ministero dell’Ambiente. Ora che la parte burocratica sembra sistemata, ormai manca davvero poco al via definitivo. Nel corso dell’estate Reuben Brothers aveva trasmesso tutte le analisi eseguite, ma separate tra loro. Lo stop del Ministero era stato dettato dalla richiesta dello stesso di un documento in un’unica relazione di sintesi firmata da un ingegnere.

A Ferragosto il maltempo aveva parzialmente divelto i ponteggi che erano stati allestiti e, nelle ultime settimane erano stati in parte smontati per evitar ulteriori danni. Ora ci vorranno circa dieci giorni ripristinarli e la speranza è quella di iniziare i lavori lunedì 7 ottobre.

La durata prevista della demolizione in 75 giorni e, nella convenzione con il comune c’è anche la costruzione del nuovo collegamento tra via Vesco e via Gavagnin, il parcheggio di Villa Magnolie, una serie di interventi di viabilità e parcheggi, la rampa tra via Salvo D’Acquisto e via Gavagnin e le opere di urbanizzazione della stessa via. Senza dimenticare che il tetto della struttura sarà un'area verde per tutti i cittadini.

E’ prevista anche la realizzazione, cessione e/o consegna di una serie di opere pubbliche di urbanizzazione secondaria:

- in sostituzione dell’intervento di completamento del collettore fognario, avendo eseguito una video ispezione della condotta fognaria esistente nel tratto di 75 metri da Rio Rubino verso Rio San Lazzaro che ha verificato il corretto funzionamento della stessa, il soggetto attuatore si impegna a monitorane lo stato per 8 anni e ove necessario su richiesta del Comune, a intervenire per il ripristino della corretta funzionalità anche mediante la realizzazione di un rivestimento interno entro un importo di intervento di 30.000 euro;

- progettazione, realizzazione e cessione di una Rotatoria a San Martino il cui importo, sulla base del progetto di fattibilità predisposto, è stimato in complessivi 587.889,82 euro;

- monetizzazione del fabbisogno di standard non reperito nell’ambito pari a mq. 4.069,10. Allo standard determinato in € 1.560.744,00 verrà detratto l’importo relativo alla realizzazione dell’opera aggiuntiva di cui all’art. 6) ad oggi stimato in 587.889,82 euro salvo conguaglio, mentre la differenza sarà corrisposta all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, costituente anche titolo edilizio. La somma da detrarre sarà definitivamente determinata dal costo dell’opera consuntivato all’esito della sua realizzazione, ferma restando la soglia massima di detrazione (€ 587.889,82);

- prevista la cessione della copertura dell’edificio in struttura antistante Villa Magnolie, adibita a parcheggio a raso, avente superficie pari a mq. 1.175. La cessione avverrà entro un anno dalla data di intervenuta efficacia dell’autorizzazione unica e previa esecuzione dell’eventuale intervento manutentivo che sia concordato;

- scomputo dal contributo di costruzione, come determinato dagli uffici, della realizzazione del collegamento tra Via Vesco e Via Gavagnin e del valore del parcheggio di Villa Magnolie (opere realizzate esternamente alle aree in concessione demaniale). Gli importi verranno detratte fino alla concorrenza con la parte di contributo di costruzione dovuto corrispondente alla somma della “quota opere di urbanizzazione e aree di interesse esclusivo dell'operatore” ed alla “quota opere di urbanizzazione e aree di interesse generale”.