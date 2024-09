“Giornate Europee del Patrimonio”, ecco le iniziative organizzate dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri

In occasione dell’edizione 2024 delle “Giornate Europee del Patrimonio” l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, attraverso le diverse strutture museali gestite, ha promosso per sabato 28 settembre nel territorio imperiese una serie di interessanti iniziative.

A Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ha organizzato alle ore 15.00 una suggestiva escursione guidata lungo la Via Iulia Augusta, la più importante strada romana del ponente ligure, dalla chiesa di San Michele, situata nel centro storico di Ventimiglia Alta, verso la monumentale Porta Canarda, la porta di accesso occidentale al territorio intemelio, alla riscoperta di un territorio ricco di storia e testimonianze archeologiche e artistiche.

A Bordighera nella giornata di sabato presso il Museo Clarence Bicknell l’IISL in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e la Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, ha organizzato, un convegno di studi in ricordo dello studioso e storico Massimo Bartoletti, nativo di Vallecrosia, scomparso agli inizi del 2023, con la partecipazione di numerosi studiosi provenienti dall’Italia Settentrionale. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia di Imperia, dai Comuni di Bordighera e Vallecrosia ed è sostenuta dalla Fondazione CARIGE.

Sabato 28 settembre, a Diano Marina il Museo Civico del Lucus Bormani ha in calendario dalle 15 alle 17, una speciale visita guidata immersiva “Verso la mansio del Lucus Bormani. La via delle anfore”, durante la quale attraverso suoni, proiezioni, postazioni tattili e multimediali, il visitatore sarà trasportato lungo la Sezione Archeologica del MARM in un percorso immersivo incentrato sul viaggio in epoca romana e sul tema dei commerci via mare e, soprattutto, via terra documentati dai dei numerosi reperti di anfore e ceramiche ritrovate nel corso dei numerosi scavi nel Golfo Dianese.