Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi escluso dalle pre convocazioni alle 'Finals' di Coppa Davis a Malaga

Non ci sarà il sanremese Matteo Arnaldi, alle ‘Finals’ di Malaga con la nazionale italiana di Coppa Davis. Almeno queste le prime intenzioni del capitano non giocatore della squadra azzurra, Filippo Volandri, che ha diramato ieri le convocazioni per il torneo a 8 squadre, che si svolgerà in Spagna, dal 19 al 24 novembre prossimi.

Volandri ha convocato: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (questi ultimi due per il doppio). Oltre al giocatore matuziano manca pure la convocazione di Matteo Berrettini. Al momento non c’è ancora la certezza dell’assenza di Arnaldi, visto che il capitano azzurro potrà cambiare quattro giocatori, fino a poche ore prima del torneo che assegnerà l’insalatiera d’argento.