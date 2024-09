I risultati del V° memorial Franco Paganelli, gara di bocce sui campi del bocciodromo Sandro Pertini di Ventimiglia (foto)

Si è consumato sui campi del bocciodromo Sandro Pertini, con l'organizzazione della Unione Bocciofila Roverino, dell'Associazione Franco Paganelli e sotto il patrocinio del Comune di Ventimiglia la quinta edizione del Memorial 'Franco Paganelli' gara di bocce riservata alle categorie giovanili, manifestazione valevole come campionato regionale 2024 di categoria under 15.

"Si è fregiato del titolo per la terza volta consecutiva - si spiega nel comunicato - il gioiello della Società Chiavarese Ravera Matteo Armido, che ha battuto in finale la compagna di squadra Medda Giorgia. Al terzo posto a pari merito ancora Chiavarese con De Ferrari Davide che divide il bronzo con il portacolori della Società Leverone Ghersi Fulvio.

Si sono aggiudicati il trofeo della gara complementare a coppie invece Ambesi Erick della Roverino in duo Mascaro Luna in prestito dalla Chiavarese.



In tribuna tra i presenti moltissimi politici locali " colleghi" dello storico Presidente del sodalizio Ventimigliese , tanti dirigenti del passato della gloriosa società di Roverino e i vertici regionali della Federazione Italiana Bocce rappresentati dal Presidente Regionale Dagnino Andrea e dal Vice Armato Lionello, a testimonianza che il Presidentissimo Paganelli non è affatto dimenticato tra quella che è stata la sua gente.

Ottima l'organizzazione del Presidente Ambesi Massimo e del suo direttivo".